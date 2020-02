Seis recomendaciones para protegerse de un ciberataque

Alberto Estévez / EFE

Actualice su sistema operativo



No mantener los equipos actualizados nos expone a todo tipo de riesgos como el robo de la información personal, perdida de privacidad, perjuicios económicos y suplantación de identidad. Por lo tanto lo más recomendable es vigilar el estado de actualización de todos los dispositivos y aplicaciones que utilizamos, en el caso de no contar con la actualización automática hágalo por su cuenta.



Evite el uso de aplicaciones o sistemas operativos que no tengan actualizaciones de seguridad y no instale ninguno que venga de fuentes no confiables.