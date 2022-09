WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería instantánea más usadas del mundo, ha ido añadiendo cada vez más nuevas funciones a su plataforma, que en una de las más recientes actualizaciones permitió reaccionar con emojis a los mensajes enviados en un chat.



Así mismo, la empresa anunció que pronto tendrá disponible una nueva función para que los usuarios puedan enviarse mensajes a sí mismos.



Pero sobre las posibilidades en las imágenes de perfil no ha habido muchos cambios y, aunque en algunas redes sociales se han compartido pantallazos que permiten ver un video como foto de perfil, hasta ahora esta no es una funcionalidad nativa o permitida por la plataforma.



Lo que sí pueden hacer los usuarios es editar de forma sencilla un video sobre una captura de pantalla de Whatsapp, de modo que aparente que se reproduce una grabación en el espacio de la foto de perfil.



Este video puede ser compartido en distintas plataformas y parecerá que en el círculo donde normalmente va la foto de perfil hay un video, aunque no puede ser cargado directamente a Whatsapp como foto.



Para ello pueden usarse aplicaciones de edición de video, que se pueden descargar de las tiendas de aplicaciones de Android y Apple.

