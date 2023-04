El ‘router’ es una pieza fundamental para la conexión a Internet en los hogares del mundo. Como todo aparato electrónico, se deben tener algunas prevenciones para garantizar su buen funcionamiento y que tanto la señal Wifi como la del cableado LAN, sirvan a la perfección para evitar ‘dolores de cabeza’.

Uno de los primeros pasos para solucionar problemas conexión es reiniciar el módem. Con esto intentamos que el mismo sincronice nuevamente sus puertos con el fin de que vuelvan a fluir con normalidad las ondas electromagnéticas que transportan la señal.



Sin embargo, hacer este tipo de ‘maniobras’ deben tener un debido proceso, pues se puede correr el riesgo de dañar el dispositivo si se apaga incorrectamente. Así las cosas, le mostramos como debe reiniciar su ‘router’ y algunos de los beneficios que esto le podría traer a la vida útil de su aparato si lo hace constantemente.



¿Por qué reiniciar el ‘router’?



Sobrecalentamiento



En los modelos más antiguos, el constate funcionamiento del módem podría tener fallas por recalentamiento y sobrecarga de dispositivos conectados. También puede suceder que eleva su temperatura en lugares con un ambiente caluroso, por lo que puede llegarse a trabarse la operatividad a causa de una temperatura elevada.



Entonces se recomienda apagarlo unos cuantos minutos y reiniciar para que la señal vuelva a fluir con normalidad. Esto también influye dependiendo el punto donde coloque el dispositivo, pues un sitio mal ventilado y con luz directa influye al recalentamiento.

Problema General

En este caso no hablamos de algún fallo en concreto o una causa única, sino de cualquier problema general. Por ejemplo, si no aparece la red wifi o alguna de las dos bandas. También cuando la conexión es lenta, algo que puede deberse a un problema de sincronización puntual.



En este caso, pude encontrar algunos momentos en que la navegación cableada sí sirve, pero no la inalámbrica. Aquí puede optar por reiniciar el sistema operativo con el fin de recuperar la potencia.



Configuración general



Cuando usted cambia la señal del Wifi, cambia los parámetros de la potencia y algunos canales, también es recomendable reiniciar el módem para evitar fallos en la señal. Así se asegurará de que esos cambios se han realizado correctamente y además evitará posibles problemas de cortes.

El Router es un aparato tecnológico que envía información de internet a su hogar. Foto: iStock

¿Reiniciar el router ayuda a la seguridad informática?



La conexión aparece iluminada. Foto: iStock

En el mundo de la informática existen algunos trucos para vulnerar los sistemas de seguridad del router instalado en las casas de los usuarios.



Uno de los problemas más comunes se han vinculado con el VPNfilter, el cual convertía el router en una botnet y provocaba que pudiera ser controlado de forma remota.



Reiniciar el módem puede ayudar a controlar este tipo de fraudes informáticos, pues “rompe” de alguna manera con esa conexión maliciosa.



Más allá de reiniciar el router de cara a solventar problemas de rendimiento o fallos que puedan aparecer por su uso, es también aconsejable hacerlo de vez en cuando para potenciar al máximo su seguridad digital.



¿Cómo reiniciarlo correctamente?



Según los expertos, el router debe estar apagado al menos 30 segundos. Una vez pase ese tiempo, ya podrá encenderlo nuevamente. Volverá a repartir direcciones IP entre los dispositivos conectados y llevará a cabo correctamente cualquier cambio que haya hecho en la configuración.



Pulse el botón de apagado que viene en la parte trasera o frontal del dispositivo. No es necesario desconectarlo del tomacorriente.

La ubicación del 'router' es muy importante para conseguir una buena señal de internet. Procure situar el equipo en espacios abiertos y evitar colocar objetos encima. Foto: iStock

JAIME EDUARDO PAZ PAREDES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

