El comienzo de año siempre es una excusa para poner las cosas en orden y es un magnífico momento para hacerle un mantenimiento adecuado a uno de los dispositivos que más usamos en nuestro día a día, el computador, una herramienta hoy indispensable para poder realizar las tareas del trabajo o el estudio, y más aún en estos tiempos de incierta pandemia.



(Le recomendamos: Sony anuncia la creación de unidad de vehículos eléctricos)

Es curioso que aunque este es un objeto que se utiliza a diario y por largos periodos de tiempo, generalmente no invertimos mucho tiempo ni dinero para mantener nuestro equipo actualizado y en las mejores condiciones.



Por esta razón, si tiene unos días libres de vacaciones y desea mejorar el rendimiento de su computador, le contamos qué debería hacer con su equipo, teniendo en cuenta optimizaciones en el sistema operativo, la limpieza física y la adquisición de dispositivos adicionales que le permitirán potenciarlo.

El sistema operativo

En este punto hay varios factores a los que tiene que ponerles cuidado, según los expertos. Lo primero en lo que se tiene que enfocar es en realizar todas las actualizaciones que tenga pendientes en su sistema operativo, eso no solo le va a permitir acceder a mejoras en los programas, sino también descargar los parches de seguridad, lo que lo va a proteger de posibles ataques o vulneraciones.

Esto se debe hacer de manera periódica si se le quiere sacar el máximo provecho al computador, no solo en temas de rendimiento, sino por seguridad FACEBOOK

TWITTER

En el caso de un sistema operativo Windows, debe dirigirse al programa Windows Update, que es el panel donde se encuentran todas las actualizaciones. Ahí podrá ver si hay alguna mejora disponible, el historial y cuándo fue la última vez que se realizó un ajuste en su computador. Si, por el contrario, cuenta con equipo Mac de Apple debe ir a ‘Preferencias del sistema’ y elegir la opción ‘Actualización de software’.



Para programas específicos, vaya al App Store y en la parte de arriba de la ventana encontrará el apartado de ‘Actualizaciones’.



“Para este proceso se debe tener el computador conectado a la electricidad o con buen nivel de batería, porque algunas veces estas actualizaciones pueden tomar tiempo. Esto se debe hacer de manera periódica si se le quiere sacar el máximo provecho al computador, no solo en temas de rendimiento, sino por seguridad”, explica Gabriel Bahamondes, coordinador técnico de marketing de Asus para Suramérica.



(Lea además: ¡Adiós a BlackBerry! Estos son los equipos que dejan de funcionar)

Limpieza de 'software'

Con esto ya listo debe proceder a eliminar los programas que no utilice y depurar el almacenamiento. En este proceso, los programas ‘Liberador de espacio en disco’, en el caso de Windows, y ‘Almacenamiento’, en Mac, le van a permitir identificar cuáles son los archivos que deberían desaparecer de su equipo.



“Estos programas cuentan con funciones inteligentes que le indican al usuario cuáles son realmente los archivos que se pueden eliminar; por ejemplo, información sobre actualizaciones más antiguas que ya no son necesarias o archivos temporales que se abrieron en el equipo y de los cuales se almacena una previsualización, todo esto llena espacio en disco que no es realmente necesario”, indica Bahamondes.

Google Chrome,

por ejemplo, suele utilizar bastantes recursos de la memoria RAM, esto de se debe a los complementos que se instalan en el navegador mismo FACEBOOK

TWITTER

Además, elimine manualmente los programas que no está utilizando, ya que estos en un segundo plano consumen recursos de almacenamiento. Tenga en cuenta también que programas de Adobe, como Photoshop, Illustrator y Premiere, dentro de sus configuraciones guardan las preferencias del usuario con la herramienta, por lo que aun cuando son desinstalados conservan un archivo de respaldo en el sistema operativo en el caso de que más adelante se vuelva a descargar el software, el cual se puede eliminar.



No deje de lado su navegador, diríjase al historial para borrar el registro de navegación, el caché y las cookies. “Google Chrome, por ejemplo, suele utilizar bastantes recursos de la memoria RAM, esto de se debe a los complementos que se instalan en el navegador mismo; por lo tanto, es importante que en este tipo de programas se haga una evaluación de cuáles extensiones se necesitan y cuáles no”, resalta el experto de Asus.



(También: CES 2022 de Las Vegas: en vivo, los mayores anuncios y novedades)

Si lo quiere potenciar...

Si usted tiene un computador que ya tiene sus años, seguramente tendrá instalado un disco duro mecánico, discos que si bien otorgan buena capacidad de almacenamiento, son más lentos.



Y uno de los mejores trucos para mejorar el desempeño de un PC es ponerle un disco duro de estado sólido desde el que se maneje el sistema operativo.



“Se puede utilizar en cualquier computador que tenga soporte para un disco duro mecánico, y esto hará una gran diferencia para esos usuarios que padecen equipos que encienden muy lento o se demoran en abrir los programas”, agrega Bahamondes.

Esto hará una gran diferencia para esos usuarios que padecen equipos que encienden muy lento o se demoran en abrir los programas FACEBOOK

TWITTER

En el caso de la memoria RAM, un indicador de que se está quedando corta en el funcionamiento del equipo es cuando, al tener varios programas abiertos, la pantalla se queda en blanco y la información se demora en aparecer. Si es así, debe considerar una ampliación de RAM. En ambos casos lo mejor es que acuda a un especialista de confianza.



Una manera de alargar la vida útil de su equipo es ubicándolo siempre en una superficie firme y despejada que permita el correcto funcionamiento de los ventiladores, para que mantengan la temperatura adecuada. En el caso de los portátiles, no tenga la batería siempre conectada porque esto va a desgastar su desempeño, y evite transportarlo cuando esté encendido, aun cuando esté en modo hibernación, porque los sistemas siguen operando y pueden generar calor que deteriore internamente los componentes del computador.



Por último, invierta en un buen antivirus: le ahorrará muchos dolores de cabeza y, además, varios de ellos incluyen ahora programas para limpiar su PC manual o automáticamente, como usted prefiera.



(Podría interesarle: Paso a paso: cómo hacer su top 9 de Instagram de forma fácil y segura)



Ahora, “si el procesador ya es muy viejo, no puede actualizarlo porque está soldado a la placa base o la tarjeta madre no le permite ampliar la RAM o instalar una tarjeta de video de ultima generación, conviene que vaya pensando en comprarse un nuevo computador”, concluye Sandoval.



TECNOSFERA