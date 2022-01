Casi 3.300 celulares son robados cada día en Colombia, según datos de los operadores móviles. Con los ladrones al acecho, de seguro le interesará leer algunos consejos para dar con el paradero de su teléfono celular en caso de hurto.



Recuerde que, cuando ubique su celular luego de un robo, no debe enfrentarse a los delincuentes bajo ninguna circunstancia. Por su seguridad, siempre pida ayuda a las autoridades.

Tener siempre activo en GPS

Los expertos recomiendan tener siempre activa esta función, la cual le facilitará las cosas en caso de pérdida o robo de su dispositivo, ya que le ayudará a ubicarlo, aunque los ladrones desconecten el acceso a internet o apaguen el dispositivo.

Evite que apaguen su celular

Las últimas versiones de Android (11.0 y posteriores) ofrecen una nueva opción que resulta fácil de aplicar a la hora de rastrear el móvil después de un robo e impide que el equipo pueda apagarse o que se desactiven sus funciones WiFi, roaming, localización o datos móviles.



(Le recomendamos: Los nuevos lanzamientos de HyperX para el 2022 anunciados en el CES).



Para activarlo, debe acceder a ‘Ajustes’ o ‘Configuración’, dirigirse a ‘Pantalla de bloqueo’ y luego a ‘Ajuste de bloqueo seguro’. Luego, coloque el PIN o patrón que usa para desbloquear su equipo y active la opción ‘Bloquear con tecla lateral’ y ‘Bloquear red y seguridad’.



De ahora en adelante, el dispositivo pedirá el PIN para apagar el celular y las demás funciones.

Facebook Twitter Linkedin

Evite que le apaguen su teléfono para que pueda usar otras herramientas para rastrearlo. Foto: iStock

Use un sistema de bloqueo

Ya sea un patrón, PIN, contraseña, reconocimiento facial o lector de huella digital, los expertos en tecnología también recomiendan utilizar un sistema de bloqueo para su celular. De este modo, en caso de que le roben el teléfono, le será más difícil a los ladrones desbloquear el dispositivo y extraer datos sensibles.

Rastree con Google

Para los dispositivos Android, también podrá rastrear su dispositivo mediante Google. Su cuenta debe estar activa y abierta, su celular conectado a una red móvil como los datos o WiFi y tener activa la ubicación.



En caso de pérdida o robo, debe ingresar desde un computador al sitio web que Google tiene dispuesto para este proceso, acceda a su cuenta de Google y elija el dispositivo que perdió.



(Lea también: Así puede verificar si su internet sí tiene la velocidad por la que paga).



Aparecerá la ubicación en el mapa y las opciones de ‘Reproducir un sonido’, ‘Borrar datos del dispositivo’ o ‘Proteger dispositivo’.

Facebook Twitter Linkedin

Mantenga activa la ubicación y el acceso a internet para que lo pueda ubicar mediante el rastreo de Google. Foto: istock

Opción ‘Encontrar’ para rastrear su iPhone

‘Encontrar’ es una red anónima y encriptada de cientos de millones de dispositivos Apple que sirve para buscar su dispositivo, la cual ha dispuesto la empresa para todos los usuarios de la marca.



Para rastrear su celular en caso de robo debe descargar la aplicación y seleccionar su artículo en la pestaña ‘Dispositivos o artículos’. Al seleccionar su aparato, puede ver la ubicación en el mapa. La función servirá aunque no tenga conexión WiFi ni red celular.



(En otras noticias: Conozca cómo cargar su celular Android sin necesidad de conectarlo



Cuando rastree su dispositivo, pulse la opción de ‘Reproducir sonido’ y así podrá identificar en dónde está su celular.Esta no funcionará si el aparato no está conectado a una red o a Bluetooth.



Tampoco podrá acceder a la ubicación si el dispositivo que busca está apagado, con la batería agotada o pasaron más de 24 horas desde la última ubicación enviada a Apple.

Facebook Twitter Linkedin

Descargue la aplicación 'Encontrar' para que sea fácil rastrear el celular en caso de pérdida o robo. Foto: iStock

Más noticias

Cinco historias de vidas segadas por el robo de celulares

La clínica con 184 personas congeladas que esperaban despertar en el futuro

Paso a paso para bloquear Apple Pay si le roban su iPhone o reloj

Paso a paso: cómo bloquear, rastrear y borrar su iPhone robado

Google ofrece más de 40 cursos gratuitos para este 2022, inscríbase

Tendencias EL TIEMPO