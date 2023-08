Hace 7 años la empresa Microsoft transformó la plataforma para convertirla en un medio en el que se pudieran realizar reuniones de alta importancia cuando se necesitara sin importar si no se encontraban en un mismo espacio.



Por ello, esta compañía, creó Microsoft Teams, herramienta que permite hacer presentaciones, exposiciones y actividades de todo tipo desde un ámbito laboral, académico y en algunas ocasiones actividades de ocio o familiar, según ‘Digital Trends’.

(Le puede servir: Microsoft añade audio espacial para sus videoconferencias en Teams: así funciona).

Aunque la mayoría de veces funciona, a veces Microsoft Teams tiene grandes fallas técnicas y es normal que el usuario no sepa qué hacer y sienta frustación.



En esta nota le daremos el paso a paso para que pueda acceder a su Microsoft Teams si no lo deja iniciar sesión y no pierda esa reunión tan importante que tal vez le cambié la vida, según lo recomendado por el portal de ‘Microsoft’.

(Le puede ayudar: Microsoft Teams incluye a sus reuniones filtros de maquillaje de reconocida marca).

Paso a paso para iniciar sesión en Microsoft Teams si esté no lo deja



A continuación le damos el paso a paso para que pueda iniciar sesión Microsoft Teams si este no se lo permite:



1. Para que le funciones debe tener una cuenta de administrador Microsoft 365.



2. Seleccione el botón ‘Ejecutar pruebas inicio de sesión de Teams’.



3. Luego de clic ‘Nombre de Usuario o Dirección correo electrónico’ en el que debe escribir la dirección del correo electrónico del usuario que experimenta el problema de inicio de sesión.



4. Si el error persiste, vuelva a instalar Teams como se indica aquí:



- Desinstale Teams



- Vaya a la carpeta %appdata%\Microsoft del equipo del usuario y elimine la carpeta Teams.



- Descargue e instale Teams. Si es posible, vuelva a instalar Teams como administrador. Para ello, haga clic con el botón derecho en el archivo de instalación de Teams y seleccione Ejecutar como administrador.

(Le puede gustar: Telefónica anuncia su alianza mundial con Starlink: ¿qué significa?).

Bill Gates habla sobre una próxima amenaza que pondría ‘en jaque’ al mundo



MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCION ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Estas son algunas opciones para tratar de tener Wi-Fi gratis en su celular y el hogar

¿Cómo liberar la memoria de Google Chrome? Así puede hacerlo con unos simples pasos

¿Computador lento? Esta es la función secreta de Windows 11 para solucionarlo