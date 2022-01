Los celulares se han convertido en aparatos muy importantes en nuestras vidas. Al contener información personal y financiera, la pérdida de estos equipos puede traernos problemas muy serios. Por eso, aquí le presentamos varias herramientas tecnológicas que podrían servirle muchísimo para encontrar su smartphone o, en el mejor de los casos, recuperar toda su información.



(Le recomendamos: Estas son las ventajas de usar el ‘modo avión’ en su celular)

1. GPS siempre activo

Una de las funciones que la era de los teléfonos inteligentes ha acercado más al público general es el GPS. El sistema de posicionamiento global permite que el dispositivo pueda ser geolocalizado en cualquier parte del mundo. Es importante que nos aseguremos de tener esta función activada en todo momento, ya que, de este modo podemos ubicarlo fácilmente no solo en casos de robo, sino también de pérdida.

Si bien es cierto que el GPS por defecto solo funciona con el celular encendido y una conexión a internet activa, y muchos ladrones suelen apagar los equipos tras efectuar sus fechorías, es importante que esta opción se mantenga activa en todo momento, ya que nos permitirá usar funciones que detallaremos más adelante.

2. ¿Cómo evitar que apaguen mi celular?

Como detallamos antes, los delincuentes suelen apagar los smartphones robados para que no los llamen o geolocalicen con el GPS. Sin embargo, existe una opción en dispositivos con Android 11.0 en adelante que impide que el equipo pueda apagarse o que se desactiven sus funciones wifi, roaming, localización o datos móviles. Para hacerlo, solo siga los siguientes pasos: acceda a ‘ajustes’ o ‘configuración’; diríjase a ‘pantalla de bloqueo’ y luego a ‘ajuste de bloqueo seguro’; inserte el PIN o patrón que usa para desbloquear su equipo; active ‘bloquear con tecla lateral’ y ‘bloquear red y seguridad’.



Con estas opciones activadas, el dispositivo solicitará que introduzca el PIN o patrón que creó para poder apagarse. Además, tampoco podrán desactivarse las funciones wifi o de datos móviles sin el código antes mencionado.

3. Cuenta de Google siempre a la mano

Facebook Twitter Linkedin

Los usuarios de dispositivos Android necesitan una cuenta de Google para configurar sus equipos. Foto: EL TIEMPO

Los usuarios de dispositivos Android necesitan una cuenta de Google para configurar sus equipos y comenzar a descargar apps a través de Play Store. Prácticamente, todo el sistema operativo ha sido desarrollado para funcionar con este perfil como eje principal, por lo que debemos conocer a la perfección nuestras credenciales. En caso de robo, siempre podemos acceder a nuestras cuentas de Google mediante otras vías como una PC u otro celular, por lo que el usuario y la contraseña deben estar siempre presentes en la mente.

(Además: Use su celular Android como batería portátil para cargar otros dispositivos)



La cuenta de Google incluso nos ofrece la opción de localizar nuestro dispositivo vinculado siempre que se encuentre encendido y tenga conexión a internet disponible. Para hacerlo debemos seguir los siguientes pasos: desde un computador o móvil, ingrese a myaccount.google.com/intro/find-your-phone; elija el modelo del celular con el que estaba enlazada su cuenta; oprima ‘buscar dispositivo’; en la nueva pantalla, puede seleccionar ‘reproducir sonido’, ‘bloquear dispositivo’ y hasta ‘borrar datos del dispositivo’ según lo que necesite.

4. ¿Cómo saber dónde ha estado mi celular?

A muchas personas les puede parecer fatal, pero es un hecho que Google y varias otras compañías tienen acceso a toda la información de sus usuarios, incluyendo su ubicación. En esta ocasión vamos a dejar a un lado el debate de por qué esto es bueno o malo y nos centraremos en su funcionalidad, ya que, gracias a la función ‘historial de ubicaciones’ que ofrece Google Maps, uno puede consultar los lugares en los que ha estado su celular fácilmente.



Para ello, solo debe realizar lo siguiente: ingrese a Google Maps desde un PC o un celular, despliegue el menú lateral y seleccione ‘Mi cronología’.



(Le recomendamos leer: Internet fijo o móvil: ¿cuál falla más, según los usuarios?)



Allí podrá ver los lugares en donde estuvo su celular en los últimos días, lo que puede servir como alguna forma de rastreo para obtener información relevante sobre su paradero tras el robo.

5. Cambiar credenciales de Google

Como bien mencionamos anteriormente, el usuario y la contraseña de nuestra cuenta de Google son sumamente importantes, ya que mucha de nuestra información, tanto de nuestro computador como del celular, se encuentra sincronizada con esta. No obstante, ¿cómo debemos proceder si nuestro equipo ha sido robado? Pues, lo más recomendable es que cambiemos nuestras credenciales de acceso de inmediato, ya que esto nos permitirá cerrar nuestra sesión en el dispositivo que ya no está con nosotros.Para ello, solo siga estos sencillos pasos: abra su cuenta de Google en un computador o en otro celular, diríjase al apartado de ‘seguridad’ y elija ‘acceso a Google’; seleccione ‘contraseña’, es probable que tenga que volver a ingresar su usuario y contraseña; escriba su nueva contraseña y luego escoja ‘cambiar contraseña’.



Por supuesto, Google tiene métodos para que no cualquier persona con la contraseña de su cuenta pueda cambiarla. Sin embargo, estos deben ser configurados antes, por ello asegúrese de haber revisado el apartado de ‘seguridad y privacidad’ de su perfil, ya que esto puede proteger nuestra información privada.

Facebook Twitter Linkedin

Lo más recomendable es que cambiemos nuestras credenciales de acceso de inmediato. Foto: Icfes

7. ¿Cómo recupero mis archivos?

Si teníamos información muy valiosa en nuestro celular robado, existen algunas formas para poder recuperar lo perdido. La más sencilla es utilizando una copia de seguridad de Google. Para generarla debemos seguir estos pasos: diríjase a ‘ajustes’; luego, a ‘Google’ y seleccione ‘hacer copia de seguridad’, escoja ‘crear una copia de seguridad ahora’; una vez se haya terminado el proceso, todos los datos de su Android estarán en su cuenta de Google Drive; en su nuevo equipo, acceda a su cuenta de Google cuando lo esté configurando por primera vez; el sistema le indicará que ha hallado una copia de seguridad, elija ‘restaurar’, y listo.



(Además: Vea algunos de los celulares más costosos y exclusivos del mundo)



Es importante que este proceso sea realizado cada cierto tiempo, ya que los archivos que hayamos guardado en nuestro equipo después de la creación de la copia de seguridad no serán recuperados cuando se realice el proceso. Lo más recomendable es hacer una a la semana o una al mes. Más vale prevenir que lamentar.

También le puede interesar:

- Google forma grupo enfocado en la tecnología ‘blockchain’



- China denuncia comportamiento peligroso de los satélites de Elon Musk



- Netflix: sencillos trucos para tener una mejor experiencia como suscriptor



JOSÉ ENRIQUE PALOMEQUE FLORES

EL COMERCIO (PERÚ) / GDA