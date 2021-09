¿Qué hacer cuando su celular se cae al agua?

Aunque puede sonar extraño, cientos de personas en el mundo han tenido problemas pues su celular cae al agua en diferentes circunstancias.



Ya sea que el celular se cae a una piscina, al mar o incluso al sanitario, el problema es más común de lo que se cree.



(Lea también: Instagram es dañino para jóvenes, revela investigación del propio Facebook)

Aunque la mayoría de la gente suele entrar en pánico y cree que su celular está perdido del todo después de un incidente como este, hay una serie de pasos y trucos que puede tener en cuenta si su celular cae al agua.



Estas son algunas recomendaciones si esto le llega a suceder.



Lo primero es que, aunque suene obvio, debe retirar el celular lo más pronto posible del agua. Cuanto más tiempo dure el dispositivo sumergido, mayor será el daño y puede ser mucho más difícil encontrar una reparación o solución.



(Además: El 'streamer' que terminó en un hospital tras una transmisión de 24 horas)

Debe asegurarse que el celular no esté encendido. No lo utilice. Foto: istock

El siguiente paso es no usar el celular por nada del mundo. Debe apagarlo. En algunos casos el dispositivo queda con la pantalla en negro, por lo que se cree que está apagado, pero debe asegurarse de que no esté encendido para que, mientras tanto, el agua no invada todos los sistemas del celular y lo dañe completamente.



Proceda a retirar su simcard y su memoria SD lo más pronto posible.



Una vez hecho esto, se debe proceder a secar de forma superficial.



Tome un paño absorbente o una toalla y seque la pantalla y los bordes. Evite mover bruscamente el celular, pues moverlo demasiado puede provocar que el agua se vaya a otros lugares del equipo y genere más daños.



Acto seguido, una vez se asegure que su celular está seco por fuera, puede recurrir al tradicional truco del arroz, que consiste en sumergir el celular en un recipiente con mucho arroz.



Este truco le ayudará a secar el agua que ingresó al teléfono celular. Debe dejar el celular allí entre 24 y 48 horas para que logre secar el agua que ingresó al dispositivo.



(Le puede interesar: Cómo evitar que apaguen y cómo rastrear su celular Android en caso de robo)



Cuando este tiempo haya pasado, realice primero una revisión visual del celular antes de probar si funciona. Debe extraerlo del arroz y revisar que no salga agua de alguno de los puertos del celular.



Si no observa agua, puede encender el celular y ensayar si funciona. Tenga mucho cuidado al hacerlo. Si detecta olores o ruidos apáguelo nuevamente.



Si el celular funciona, siga revisando. Ingrese a algunas aplicaciones, pruebe el sonido y revise que todo esté operando lo mejor posible.



Por el contrario, si el celular no funciona, nunca enciende, la pantalla muestra errores, no suena bien o evidencia algún otro daño, lleve el equipo inmediatamente con su técnico para hacer una revisión detallada de los daños y determinar si estos tienen reparación.



