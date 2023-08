Para los nativos digitales, el 'error 403 forbbiden' puede ser una de las fallas más comunes al momento de navegar en la internet.



De hecho, puede ser muy frustrante si se encuentra realizando algún procedimiento de datos, si está a punto de efectuar una compra o investigando alguna información y de manera repentina aparece este problema.

Aunque pueda ser común, muchos no saben si hace parte de una falla técnica específica de la página en la que están o si se debe al servidor. Incluso, pueden desconocer por qué se presenta este error y si es posible arreglarlo.



De acuerdo con el proveedor de alojamiento web 'Hostinger', esta falla hace parte de la de la lista infinita de códigos HTTP, que indica que el acceso a la página o al dominio solicitado está restringido.



Sin embargo, contrario a lo que muchos puedan creer este error no es de la página que está visitando, ni del servidor, sino del usuario.



Este error ocurre por un problema de configuración de acceso desde el usuario, ya sea permisos de archivos o carpeta, que controlan quién puede leer, escribir y ejecutar los mismos.



No obstante, este también se puede deber que los archivos en caché caducados estén interfiriendo o simplemente porque se ingresó una URL incorrecta.

¿Cómo puede arreglar este error?

De acuerdo con el portal digital 'Kinsta', existen varias acciones que puede realizar para solucionar este inconveniente.



Actualizar la página y comprobar dos veces la dirección. Borra el caché de su navegador. Modificar los permisos de sus archivos. Desactivar y reactivar sus 'plugins'. Desconectar la VPN, en caso de estar en una.

Recuerde siempre cuidar la información personal que proporciona en los sitios web, verificando que los mismos sean oficiales con el fin de prevenir un ciberataque de su información



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

