Muchas veces los usuarios de internet por errores de digitación escriben manualmente una dirección web a la que desean ingresar, sin percatarse de ese error que, de todas formas lo lleva a una web, sin embargo no es lo que ellos esperan sino que es un sitio malicioso en el que podrían ser víctimas de fraude y robo, esto en pocas palabras se conoce como Typosquatting, un nombre que viene de las palabras 'Typo': tipeo y 'squatting': ocupación ilegal.

¿Qué es el Typosquatting?



Es un tipo de delito informático en el que se registra un dominio similar a uno ya existente, pero que a diferencia del dominio real, el falso tiene un error de escritura muchas veces imperceptible, pero que puede llevar al usuario a entregar datos confidenciales y costarle la reputación al dueño de la página real, según relata el portal especializado ‘Kaspersky’.



Existen dos maneras de que un usuario ingrese a una página falsa:



1. La persona digita mal el nombre de la página web en la barra de direcciones, por ejemplo, no escribe www.paginaweb.com sino www.paaginaweb.com y se confían del autocorrector.



2. La persona puede ingresar a través de un vínculo engañoso, de los que usualmente llegan al correo electrónico y ser víctima también de un ataque de phishing.

En este caso los ciberdelincuentes recrean una copia casi idéntica de la página a la que el usuario desea acceder, no obstante en esta web falsa podría ser víctima de robo al ingresar números de cuentas, tarjetas de crédito u otros datos bancarios, al igual que ser víctima de páginas con contenidos pornográficos que se encuentran optimizadas para que el hacker aumente sus ingresos.



Este no es solo un problema para los usuarios, sino también para las empresas pues les puede causar fugas de clientes y malas puntuaciones en sus portales, como anota ‘Kaspersky’.

Facebook Twitter Linkedin

Al caer en 'typosquatting' usted puede ser víctima de robo de datos personales y bancarios. Foto: iStock

También es importante tener en cuenta que el typosquatting puede ocurrirle en situaciones como estas:



- Por desconocimiento el usuario puede escribir mal el nombre de la página, no por error, sino realmente porque no sabe cómo se escribe.



- El producto, muchas veces puede escribirse de dos maneras diferentes y significar lo mismo, como es el caso de la palabra ‘pijama’ y ‘piyama’, que se escribe diferente, depende de la región de dónde sea el usuario.



- Otra escritura confusa resultan ser los dominios que llevan un guion, es decir si un dominio se encuentra registrado como pagina-web.com el ciber delicuente puede registra una pagina-web-online.com lo que puede engañar al usuario.



- La terminación de la web también causa confusiones cuando el usuario no conoce a ciencia cierta si la página termina en .com, .org, .gov, .co, por lo tanto se aconseja que las empresas o personas que deseen abrir dominios los registren con varias terminaciones para evitar que estas queden en manos equivocadas.



Lea también (Ciberseguridad resiliente para negocios sostenibles)

En Estados Unidos existen leyes contra el typosquatting para proteger al usuario titular de un portal web; sin embargo, son procesos lentos, por lo tanto la principal recomendación del sitio mencionado es tomar medidas de prevención y evitar, en el caso de las empresas, ser blanco de ataques cibernéticos y de suplantación.



Por otra parte, Microsoft aconseja que si el usuario llega a una página a la que no quería acceder y que cayó por error en typosquatting, lo ideal es cerrar la página, ingresar de nuevo y su está usando el explorador ‘Edge’ puede notificar esta página falsa a través de la opción ‘Ayuda y comentarios’ y después ‘Reportar sitio no seguro’.



LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Colombia en ‘jaque’ por ciberdelincuentes

¿Necesita Colombia una Agencia Nacional de Seguridad Digital? / Análisis

Fiscalía abre investigación por amenazas al presidente Gustavo Petro