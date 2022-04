El celular es el dispositivo más personal que tenemos. Lo utilizamos diariamente para múltiples tareas y almacena muchos datos. Es por ello que perderlo se vuelve todo un problema, pues es necesario cerrar todos los servicios que se tenían relacionados, como las cuentas de redes sociales y las apps bancarias.

Tenga en cuenta que, en promedio, 150 celulares son robados al día en Bogotá. Si desafortunadamente llega a ser víctima de la pérdida o el robo de su celular, estos pasos le pueden ser útiles. Si no recupera el dispositivo, al menos le quedará el consuelo de que ya no podrá ser utilizado; y lo más importante: que toda su información estará a salvo.



(Lea además: Android 13: estas son las mejoras del sistema de Google para 'smartphones')

Pasos por seguir si le roban su iPhone

1. Para encontrar su dispositivo.

​

Pasos que debe seguir si le roban su iPhone, según Apple.



Inicie sesión en iCloud.com/find. O bien, use la app Encontrar en otro dispositivo Apple que tenga. Si el iPhone, iPad o iPod Touch no aparece en la lista de dispositivos, Encontrar no estaba activada. Sin embargo, todavía puede proteger su cuenta si Encontrar no estaba activada.



2. Marcar el dispositivo como perdido.



Cuando marca el dispositivo como perdido, lo bloquea de forma remota mediante un código para mantener su información segura. De esta manera, también se desactiva Apple Pay en el dispositivo perdido. Además, puede mostrar un mensaje personalizado con su información de contacto en el teléfono perdido.



El paso a paso es: abrir la app Encontrar y seleccionar la pestaña ‘Dispositivos’ o la pestaña ‘Artículos’. Seleccione el dispositivo o artículo que haya perdido. Desplácese hacia abajo hasta llegar a ‘Marcar como perdido’ –o ‘Modo perdido’– y seleccione ‘Activar’. Siga los pasos que aparecen en pantalla si quiere que se muestre su número de teléfono en el dispositivo perdido, o si quiere escribir un mensaje personalizado para pedirle a la persona que lo haya encontrado que se comunique con usted. Seleccione ‘Activar’.

(Vea también: Ingreso solidario, ¿cuál es y cómo acceder a la nueva línea de WhatsApp?).

3. Denuncie la pérdida del dispositivo a la policía.



Es posible que deba proporcionar el número de serie del dispositivo. Hay varios lugares que se pueden revisar para encontrar el número de serie o el IMEI/MEID. Por ejemplo: ingrese a appleid.apple.com desde un navegador web. Inicie sesión con el Apple ID que usa en su dispositivo. Vaya a la sección Dispositivos. Para ver el número de serie y el IMEI/MEID, seleccione el dispositivo.



4. Borrar el dispositivo de forma remota.



Después de borrar un dispositivo, no puede rastrear su ubicación, así que asegúrese de que ya no necesita buscar el dispositivo. Si tiene cobertura en caso de robo y pérdida de AppleCare+, no borre el iPhone hasta que se haya aprobado el reclamo. Recuerde que esta acción no se puede deshacer. El paso a paso es: abrir la app Encontrar y seleccionar la pestaña ‘Dispositivos’. Seleccionar el dispositivo que desea borrar de forma remota. Desplácese hacia abajo y elija ‘Borrar este dispositivo’.



5. Comuníquese con el operador de telefonía celular.



Si el dispositivo perdido es un iPhone o un iPad con datos celulares, denuncie su pérdida al operador de telefonía celular. Solicítele al operador que desactive su cuenta para impedir que se realicen llamadas telefónicas, que se envíen mensajes de texto y que se consuman datos. Además, si el dispositivo está cubierto por el plan de su operador de telefonía celular, presente un reclamo.



6. Elimine el dispositivo perdido de su cuenta.



Si tiene cobertura en caso de robo y pérdida de AppleCare+, no elimine el iPhone perdido de su cuenta hasta que se haya aprobado el reclamo. Diríjase a appleid.apple.com para eliminar el dispositivo perdido de la lista de dispositivos de confianza.

(Vea también: La seguridad digital en el mundo híbrido: los consejos de Microsoft).

Pasos para poder tener un celular Android antirrobo

Lo primero que debe tener en cuenta es que su celular debe estar configurado con su cuenta de Gmail. Una vez cumplido el requisito anterior, los pasos son los siguientes:



1. Ingresar a la sección de configuración o ajustes, la cual se identifica porque tiene el ícono de un engranaje.



2. Posteriormente busque la opción de ‘Pantalla de bloqueo seguro’. Entonces deberá introducir su contraseña o PIN de bloqueo. Si no cuenta con uno, es necesario que lo genere. Este será a su gusto, aunque la recomendación es que sea uno fácil de recordar y que no complique el acceso a su dispositivo.



3. Luego del paso anterior, tiene que activar los interruptores que indiquen ‘Bloquear con tecla lateral’ o ‘Bloquear red y seguridad’.



4. Con esto, su celular estará protegido en caso de un extravío o robo. La razón es que esta configuración evita que un tercero pueda realizar acciones como apagar el teléfono, utilizar los datos móviles, conectarse a una red wifi, desactivar el GPS o habilitar el modo avión.

(Vea también: Android | ¿Por qué no funcionan los datos en el celular?).

Modo antirrobo

Usted puede rastrear su celular desde cualquier dispositivo (celular o PC) con acceso a internet. Debe abrir su cuenta de Google o ingresar a android.com/find; en la pestaña de Dispositivos verá todos los registrados en su perfil. Luego seleccione el modelo del celular en cuestión y dé clic en el botón de Buscar dispositivo — se abrirá Google Maps y le mostrará la ubicación de su dispositivo.



También puede activar la opción Reproducir sonido, que se emitirá durante 5 minutos, incluso si el celular está en ‘silencio’. Recuerde que gracias a la opción de Bloquear red y seguridad nadie podrá apagar el dispositivo. Si a pesar de los pasos anteriores no logra recuperar el equipo, desde su cuenta de Google puede borrar toda la información para que no se preocupe por una intromisión a su privacidad.

TECHBIT - EL UNIVERSAL (MÉXICO)

GDA