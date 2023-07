Powtoon es una herramienta para hacer presentaciones y videos animados con resultados profesionales. En esta aplicación, se puede añadir dibujos, imágenes, sonidos y textos.

La aplicación fue desarrollada por una empresa británica, cuyo nombre es el mismo, la cual desarrolló un software de animación basado en datos de la nube. El 24 de octubre de 2011, la compañía se fundó y creó su sitio web. Posteriormente, para el 2012, lanzó Powtoon, una herramienta educativa y laboral.



Este recurso se convirtió en el aliado perfecto para las exposiciones dinámicas. Por lo general, las imágenes y videos creados para el público son pensados para fijar su atención.

El programa en línea permite crear videos animados encadenados a fotos, deja insertar texto, incluye música propia o deja agregar nueva desde el ordenador. Además, una de sus funciones es la animación con personajes 'Cartoon'.

¿Cómo funciona?

La interfaz es muy sencilla, al ser un sistema parecido a PowerPoint, tiene una pestaña que cuenta con una hoja en blanco y de lado las demás funciones para agregar y editar.



Lo primero que debe hacer es registrarse en Powtoon. Desde el navegador, puede buscar la página web y seguir los pasos. Tenga en cuenta que para acceder le pedirá un correo electrónico o alguna red social para vincular.

Interfaz de Powtoon. Foto: Página: Powtoon

En su totalidad es un servicio gratis; sin embargo, hay una que otra función que requiere de un pago extra. En esta, se encuentran algunas membresías para acceder a este catálogo.

Este software está diseñado para estudiantes, emprendedores y empresas que quieran crear una presentación más llamativa. Al inicio, se puede usar la opción Studio para presentaciones en video o Slides para solo diapositivas.



Dentro encontrará varios recursos que puede manejar. Lo más importante es explorar su creatividad y jugar con todo lo que le ofrece la 'app'.

Animaciones Powtoon. Foto: Página: Powtoon

No obstante, si no tiene mucho tiempo para realizar una diapositiva, existe la opción plantillas. En esta, puede modificar los elementos gráficos y de texto dentro de ella para adaptar su contenido.



No desaproveche la opción de animación, en esta, hay varios personajes que puede usar. Lo innovador es que puede crear movimientos y acciones simples. Por ejemplo, un niño caminando, llorando y hablando.

Es importante siempre guardar los avances de su proyecto para no perder cambios importantes. Powtoon es una herramienta que da un toque diferenciador a las presentaciones.

¿Cómo usar Powtoon?

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO