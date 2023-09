El celular es uno de los elementos que más tocamos diariamente. Las bacterias, la suciedad, el polvo y todo tipo de agentes se acumulan en su superficie, una que se acerca a nuestro rostro con bastante frecuencia.



De ahí que mantenerla limpia sea fundamental para su salud y para el estado de su equipo.



Algunos usuarios se han dado a la tarea de buscar el método de limpieza más adecuado y por eso hay que tener presentes los productos óptimos para tal fin.

Puede que su primer instinto sea limpiarlo con una sustancia para los vidrios o con el jabón que se lava las manos o la loza. Sin embargo, estos productos de limpieza para la casa pueden incluir componentes agresivos que podrían dañar la pantalla.



Por ejemplo, Apple ha brindado las instrucciones concretas para la limpieza adecuada de su pantalla. La compañía recomienda usar alcohol isopropílico al 70 % o alcohol etílico al 75 % y un paño suave o gamuza que no suelte pelusas, pues en caso contrario sería contraproducente.

Google, Huawei y Samsung también ofrecen recomendaciones sobre la forma correcta de limpiar su celular. A pesar de que sus dispositivos son diferentes, todas concuerdan en varias cosas que debe o no hacer.



Las cuatro marcas aconsejan no aplicar directamente soluciones líquidas, como el alcohol, en el dispositivo, ya que la humedad podría entrar en las aberturas.



"Mantenga el alcohol fuera del teléfono. Si accidentalmente entra líquido en el teléfono, apáguelo inmediatamente y llévelo a un centro de atención al cliente autorizado de Huawei", explica la marca en su Centro de ayuda.

Asimismo, las compañías exhortan a no utilizar directamente otro tipo de sustancias y productos blanqueadores, detergentes, aire comprimido y aquellos que contengan lejía o peróxido de hidrógeno.

Paso a paso para limpiar su celular

Antes de empezar es recomendable apagar el teléfono, para evitar cualquier daño cuando se limpia la pantalla o se humedecen los materiales.



Lo primero que debe hacer es limpiar la suciedad visible en las zonas pequeñas con el mondadientes o palillo, con precaución de no dañar el puerto de carga o los altavoces.



Después, puede usar el algodón para limpiar las esquinas y zonas de difícil acceso, y, para una limpieza más profunda, lo ideal es mezclar un poco de agua destilada con un poco de alcohol isopropílico.



Use este líquido con el paño de microfibra para limpiar la pantalla de su celular y el resto de superficies. Luego, con el copito, puede desinfectar los lugares más difíciles.



Tenga cuidado con la cantidad de líquido que use, en especial si su celular no es a prueba de agua.



Cuando termine la limpieza con el líquido, use un paño seco para limpiar el exceso de humedad y espere unos minutos antes de encender el celular para asegurarse que esté lo suficientemente seco.

Cómo desinfectar su celular de manera correcta

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

