La capacidad de los smartphones es inmensa, y pese a que muchas personas solo los usan para llamar, comunicarse mediante mensajes, jugar videojuegos o revisar internet y las redes sociales, existen diversas funciones ocultas en estos pequeños pero poderosos aparatos electrónicos. En esta oportunidad le comentamos unas de las que podrían sacarlo de más de un apuro si es usuario de un computador: cómo convertir el celular en un mouse y teclado inalámbrico.

Sin importar el fabricante o el sistema operativo del equipo en cuestión, esta guía le enseñará el método para transformar su dispositivo móvil en aquel periférico indispensable que se necesita para mover el cursor de nuestro computador, ya sea de escritorio o un portátil. No obstante, antes de indicar lo que debe hacer, es importante dejar en claro ciertos datos respecto al uso de un smartphone para cumplir la tarea de un ratón.



En primer lugar, algunos de estos procesos requieren que el teléfono esté conectado a internet y que ambos estén sincronizados en la misma red. No obstante, uno puede estar conectado mediante wifi y el otro con un cable ethernet. Por suerte, también hay una opción que solo requiere Bluetooth, aunque si va a aplicarla en un computador, debe cerciorarse de que su hardware sea compatible con esta tecnología. Si no lo es, puede adquirir un dispositivo Bluetooth externo y conectarlo a su PC.



Además, dado que estas opciones usan la pantalla del smartphone para funcionar, esta siempre va a estar encendida y el celular en estado activo, por lo que la batería se drena más rápido. Por ello, asegúrese de tener un cargador siempre a la mano y, a continuación, aumente el tiempo de pantalla en espera para que el teléfono no se bloquee tras unos segundos de inactividad (siguiendo la guía anexa). También recuerde que debe regresar esta opción a su estado original una vez haya terminado de usar el celular como mouse para no perjudicar su autonomía.

Extender el tiempo de pantalla de espera en celulares con sistema operativo Android

Para extender el tiempo de encendido de la pantalla o para retirarlo por completo, siga estos pasos en dispositivos Android:



- Entre a los ajustes del celular.

- Diríjase a la sección ‘Pantalla’.

- Seleccione la opción ‘Tiempo de espera de pantalla’.

- Aquí hallará distintas opciones según el fabricante. Escoja la que extienda más el tiempo o quítelo por completo.

Y en dispositivos Apple...

En el caso de iOS, los pasos son mucho más sencillos. Aquí le indicamos lo que tiene que hacer:



- Ingrese a la opción ‘Ajustes’ de iPhone.

- Presione la opción ‘Pantalla y brillo’.

- Toque ‘Bloqueo automático’.

- Elija el tiempo o seleccione la alternativa ‘Nunca’.



Tras realizar este proceso, finalmente podrá continuar con las aplicaciones que convertirán su celular en un mouse con mayor soltura.

Remote Mouse

Tendrá que descargar el programa tanto en su celular –Android o iOS– como en el computador donde vaya a usarlo como mouse. Tras instalar el software en ambos dispositivos, debe abrir la app móvil para que esta encuentre nuestro computador a los pocos segundos; para ello deben estar conectados a la misma red.



Tras esto, solo debe elegir el nombre de su computador en el teléfono para establecer la conexión y listo, ya puede usarlo como mouse y teclado a distancia, en dado caso de necesitar la facilidad de no interactuar directamente con el PC. La pantalla del smartphone se convertirá en una suerte de alfombrilla y deslizando su dedo en ella podrá dirigir el cursor. También cuenta con una función para usar el giroscopio del celular y un modo especial para zurdos.



Para hacer clic izquierdo, debe tocar la pantalla; para usar el derecho, basta con mantener presionado el panel. Incluso podrá apagar o reiniciar el PC de ser necesario. Aunque la app es gratuita, tiene funciones pagas que expanden aún más la versatilidad de esta herramienta.

WiFi Mouse

Esta alternativa de la compañía Necta también requiere ser instalada tanto en el celular como en el portátil o el computador de escritorio en la que se vaya a usar. Básicamente, contiene muchas de las funciones que tiene la opción anterior, pero puede usarse mediante una conexión de red local siempre que se mantenga a ambos dispositivos en la misma red wifi.

Teclado y mouse Bluetooth

En caso de que no tenga una conexión a internet disponible, puede optar por la tecnología Bluetooth para usar el celular como mouse. Para ello debe contar con la aplicación ‘Teclado y Mouse Bluetooth sin Servidor’ en su teléfono.



Luego, solo necesita abrir esta app y conectar su equipo al computador de escritorio o portátil mediante Bluetooth para poder usar el celular como ratón y hasta como teclado. Lamentablemente, esta alternativa solo está disponible para celulares Android, por lo que los usuarios de iOS no podrán disfrutarla y tendrán que usar las anteriores opciones.

