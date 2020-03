Conozca los para desinfectar de forma correcta su celular

El celular es una herramienta de suma importancia para muchas personas, en el se almacenan parte de la vida privada, laboral y académica de quienes lo usan. Pero todas las bacterias e infecciones con las que se tiene contacto a diario terminan alojadas en el dispositivo, por eso aquí le mostramos como desinfectar de forma correcta su celular con pasos sencillos.

Antes de saber cómo limpiar su celular correctamente es ideal que esté atento a recomendaciones que le pueden evitar contraer alguna enfermedad o germen.



En primer lugar es indispensable lavarse las manos con agua y jabón cada vez que se deje de utilizar el celular. Además de no llevar el dispositivo al baño especialmente si es un baño público. “En estos lugares habitan gérmenes patógenos y bacterias entéricas (del tracto intestinal) que provienen principalmente de la materia fecal”, explicó al portal Buzzfeed Charles Gerba, profesor de Microbiología de la Universidad de Arizona.



Limpiar su celular no solo va a evitar que sea un elemento portador de bacterias y gérmenes, sino también puede ayudarle a prolongar la vida del aparato.

Para hacer un correcto aseo de su dispositivo no es suficiente con usar un trapo húmedo o algunos de los productos antibacteriales que se utilizan comúnmente en la limpieza del hogar ya que pueden ser demasiado abrasivos y dañar tu celular.



Por eso los materiales ideales para la limpieza de su dispositivo móvil son el algodón, toallas suaves, paños de microfibra (similares a los usados para limpiar las gafas), mondadientes y el alcohol isopropílico.



Antes de empezar es recomendable apagar el teléfono, para evitar cualquier daño cuando se limpia la pantalla o se humedecen los materiales.



Lo primero que debes hacer es limpiar la suciedad visible en las zonas pequeñas con el mondadientes o palillo, con precaución de no dañar el puerto de carga o los altavoces..



Después puede usar el algodón para limpiar las esquinas y zonas de difícil acceso, y, para una limpieza más profunda lo ideal es mezcla un poco de agua destilada con un poco de alcohol isopropílico.



Use este líquido con el paño de microfibra para limpiar la pantalla de tu celular y el resto de superficies y después con el copito puedes desinfectar los lugares más difíciles.



Tenga cuidado con la cantidad de líquido que use, en especial si su celular no es aprueba de agua.



Cuando termine la limpieza con el líquido, use un paño seco para limpiar el exceso de humedad y espere unos minutos antes de encender el celular para asegurarse que este lo suficientemente seco.

No solo los teléfonos

Las tabletas y los portátiles tampoco se libran de ser un potencial foco de transmisión de enfermedades. Por lo que también es importante realizarles una limpiara cada ocho o quince días.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET