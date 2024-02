Microsoft Excel: estos trucos pueden hacer más ágiles sus operaciones o cálculos

Uno de los programas más útiles en el trabajo es el Excel, puesto que permite analizar, organizar y documentar datos por medio de diversas filas y columnas que conforman las celdas. Esta herramienta puede aumentar la productividad y la eficiencia, pues le permite observar algunos promedios y totales, según la página web ‘Data Scope’.



Sin embargo, para algunas personas puede resultar un poco tedioso trabajar con esta herramienta, puesto que necesita de algunas fórmulas dependiendo del resultado que se busque.

Para que su trabajo utilizando el Excel sea más fácil y rápido, tenga en cuenta los siguientes trucos que podrían disminuir el tiempo que pasa en pantalla.



Ganancias de una lista



En el caso de que desee obtener las ganancias de una lista de ‘leads’ asociada a códigos de área o calcular la suma de los salarios de determinados empleados de cierto monto, puede tomarle mucho tiempo hacerlo de manera manual, pero con la fórmula sumar.Si (rango, criterio, [rango-suma]), según ‘HubSpot’.



Por ejemplo, si necesita conocer cuántos empleados ganan más de 1.500.000 de pesos desde la celda B1 hasta B12, debe escribirlo de la siguiente manera: sumar.Si (B2: B12, “>1.500.000”).

Dividir un libro de trabajo en varios archivos



Puede usar un archivo para gestionar los datos de entrada sin procesar, en el segundo archivo, realiza los cálculos principales y el tercer libro le mostrará los resultados. Además, esto puede ayudarle a que las hojas de cálculo no estén tan lentas, de acuerdo con ‘Data Scope’.



Validación de datos



En los diferentes documentos existe información confidencial que por algún error o descuido puede llegar a las manos equivocadas, para evitar esto, debe seleccionar toda la hoja de trabajo e ingrese la siguiente fórmula: (Datos -> Validación de datos -> Validación de datos, o ALT+D+L).

Conocer el número de días entre dos fechas



Si necesita conocer cuánto tiempo le queda para hacer un pago, un proyecto o una inversión necesita utilizar la siguiente función: DIAS(fecha final; fecha inicial), debe llenarse en el orden: día, mes y año, para que el resultado sea el correcto, según ‘Genbeta’.

Mantener los números acabados en cero



Si necesita hacer una tabla con diversos códigos que inician con el cero, pero estos no se quedan registrados, es porque la herramienta los elimina de manera automática, para esto puede añadir un apóstrofo antes del número.



Es decir, si necesita que el dígito 0967843 no quite la primera cifra debe hacerlo de la siguiente manera: ‘0967843 y listo, la plataforma lo reconocerá como si ingresara texto.

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO