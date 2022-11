Para cuidar los televisores, es importante realizar de vez en cuando una limpieza correcta , solo así se puede alargar su tiempo de vida y evitar daños.

Lo primero es que debe tener en cuenta que el paño siempre será el mejor aliado, porque el panel es una de las partes más delicadas del televisor y la más afectada por las marcas o el polvo.



No se debe usar alcohol etílico pues puede corroer el material, y su uso está recomendado solo para la limpieza y desinfección de heridas.



Tenga en cuenta que no debe aplicar ningún líquido directo a la pantalla.



Si además de un paño está pensando en usar otro producto, es recomendable que lo aplique previamente sobre el paño que va a usar.



Evite los productos químicos ya que el amoniaco o la acetona, pueden dañar considerablemente la pantalla del televisor, por lo que el único líquido recomendable es el agua y alcohol isopropílico.



Tampoco use limpiavidrios, este tipo de productos pueden contener elementos dañinos y abrasivos.



Evite el papel de cocina o de baño, ya que tiene una textura resistente y rugosa, por lo que al hacer las pasadas podría dañar o rayar el panel o dejar restos sobre la pantalla.



No limpie el televisor mientras esta encendido, así evita algún problema eléctrico y evite encenderlo hasta que no esté seco



No limpie el televisor en todas las direcciones, elija una forma horizontal o vertical, pues esto asegura que limpie toda la zona y no dañe ninguna parte de la pantalla.

