Siete consejos para usar correctamente LinkedIn

LinkedIn es una red social muy diferente a todas las demás. Los negocios, empresas y empleos son el eje fundamental de esta. Mediante LinkedIn se pueden encontrar múltiples oportunidades de trabajo; sin embargo, en muchas ocasiones las personas no conocen el funcionamiento de esta red social, por lo que consideran que no es una herramienta útil y que conseguir una oferta de trabajo mediante esta es una tarea muy complicada, por no decir imposible.



No obstante, la realidad es que LinkedIn ha ayudado a millones de personas a encontrar el trabajo ideal. De hecho, esta cuenta con más de 750 millones de usuarios a nivel mundial. Por otra parte, LinkedIn es una herramienta que puede ayudarlo a conseguir sus objetivos profesionales porque funciona como un canal de comunicación en el que puede conocer trabajadores que se dediquen a su misma labor, con quienes pueden compartir estrategias para desempeñarse mejor. Es decir, así como en Facebook o Instagram usted puede conocer amigos, en LinkedIn puede conocer colegas con los que podrá compartir conocimiento y crecer profesionalmente.



Guillermo González Pimiento es un conferencista, consultor, capacitador y docente colombiano que ha ayudado a más de 2.000 personas en su búsqueda de trabajo. González, desde su experiencia de contratación y búsqueda de empleo, escribió el libro Posiciona tu marca personal y encuentra oportunidades de empleo utilizando LinkedIn.

Por medio de este libro González busca ayudar a las personas para que aprendan a manejar LinkedIn y puedan obtener las oportunidades de trabajo con las que sueñan. González habló con EL TIEMPO y afirmó que “más allá de ser un libro es una guía. Es un paso a paso: haz esto, diligencia esto, cambia esto. Todo eso va sumando para que las personas aparezcan en las búsquedas de los reclutadores de LinkedIn”.



Añade que “las personas repelen LinkedIn un poco porque parece ser una red social muy compleja, pues tiene diferentes funciones. Yo la veo como un laberinto; pero si uno tiene un GPS, puede recorrerlo y sacarle muchísimo provecho”.



González brinda siete recomendaciones para darle un buen manejo a LinkedIn y aprovechar las oportunidades que la red social ofrece.

1. Tener un objetivo claro

No existe ni el empleo ni la empresa “cualquier cosa”. Es fundamental saber qué tipo de empleo está buscando. “Si uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, a cualquier lugar llega”, explica González. Por lo tanto, mientras más claro sea su objetivo, más probabilidades de éxito tendrá.

2. Conocer al cliente ideal

Así como debe establecer un objetivo claro, definir el cliente ideal –es decir, a qué empresas le gustaría entrar– es igualmente importante. Postularse a vacantes que no sean de su interés lo va a terminar llevando a cualquier lugar. Por ende, es recomendable tener una lista de empresas a las que le gustaría llegar.

3. Llenar completamente el perfil

González argumenta que muchas veces las personas no terminan de llenar todas las secciones de sus perfiles de LinkedIn. Además, resalta que la parte de recomendaciones suele ser la más descuidada por los usuarios. El autor del libro afirma que los reclutadores se fijan mucho en estas y son determinantes para que ellos se pongan en contacto. Finalmente, LinkedIn da mayor visibilidad a los perfiles que están completos.

4. Elegir una foto que comunique

De acuerdo con González, los reclutadores se toman menos de cinco segundos para ver la foto de perfil, y a partir de esta deciden si siguen viéndolo o si buscan otro. Por tal motivo, es necesario elegir una foto que comunique competencia, amabilidad, liderazgo y asertividad.

5. Generar contenido e interactuar en la red

A medida que usted interactúe en LinkedIn empezará a tener mayor visibilidad, lo cual significa que recibirá más oportunidades de trabajo que sean de su interés. González recomienda publicar contenido semanalmente; además, comentar en publicaciones y responder mensajes aumentará su visibilidad en la red social.

6. Tener el perfil público

Si los reclutadores se interesan en un perfil, pero este es privado, es muy probable que pasen a buscar otro. Por tal motivo, es muy importante que su perfil se encuentre público para que los reclutadores puedan continuar su proceso sin ningún tipo de obstáculo. Un perfil público es también sinónimo de mayor visibilidad.

7. Revisar las mediciones

González resalta que LinkedIn brinda unas estadísticas muy interesantes, como: quién ha visto su perfil últimamente o quién visualizó sus publicaciones. Si usted revisa estas mediciones constantemente, podrá conocer sus resultados y tomar las medidas necesarias para mejorar su visibilidad.



CATALINA ARIZA CONTRERAS

