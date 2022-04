El planeta ya nos ha enviado más de una alerta sobre el cambio climático. El informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el estado de los ecosistemas del mundo del 2019 afirmaba que la vida podría acabarse para el 2050, aproximadamente.

Es por esto que cada vez hay más movimientos que invitan a las personas a cuidar del planeta tierra. Reciclar, apagar las luces, comer menos carne y una de las más importantes: ahorrar agua. Así que acá le traemos siete trucos para que pueda ahorrar agua mientras realiza una de las actividades que más la consume: la lavada de ropa.

(Lea también: Los momentos en que los jóvenes son más vulnerables a las redes sociales).

¿Qué debe tener en cuenta?

Facebook Twitter Linkedin

Prefiera llenar las cargas de la lavadora. Foto: Istock

- Elija conscientemente desde un comienzo. Las lavadoras de carga frontal pueden ser su mejor opción, pues según el Departamento de Energía de Estados Unidos, ahorran alrededor de 8 mil litros de agua por año.



Esto debido a que utilizan solo una fracción del agua que usaría una lavadora con modelo de carga superior. Sin embargo, si no puede comprar una de carga frontal, busque una de alta eficiencia.

- No ponga la carga a medias. Lavar una carga completa es la manera más eficiente para hacer buen uso del agua, aunque también influye elegir un buen ciclo para que esta sea aprovechable.



Si puede, evite los lavados extras y más bien elija una cantidad correcta de detergente para que en un solo proceso su ropa quede limpia.

Facebook Twitter Linkedin

Una recomendación para ahorrar energía y agua es usar la lavadora con la carga completa, y no varias veces con poca ropa. Foto: iStock

- Reutilice su ropa. La mayoría de las prendas de vestir no quedan sucias después de un día de usarlas, así que evite lavadas innecesarias.



- Revise que no haya fugas de agua en su casa. No solo para ayudar a su bolsillo, sino porque esto causa un desperdicio inmenso de agua.



Recuerde que las lavadoras necesitan mantenimiento, por lo que debe verificar que las conexiones a las mangueras y a los puntos de agua estén correctamente ajustadas.



Tenga en cuenta que encontrar charcos alrededor de la lavadora no es normal y es una indicación de que necesita revisarla. Además, las mangueras de la lavadora deben reemplazarse cada 5 años como parte del mantenimiento doméstico.

- No todo tiene que pasar por la lavadora. Hay prendas delicadas que quedan mucho más limpias y sufren menos daño si son lavadas a mano. Además, esto involucra mucha menos agua.



-Recuerde no utilizar detergente de más. Menos espuma significa menos necesidad de agua para enjuagar. Incluso puede utilizar la misma mezcla de detergente y agua para varias prendas.

(Le puede interesar: ¿Qué hacer si le roban o pierde el celular?).

- Recoja agua por otros medios. Hay lugares donde puede recolectar el agua para su lavada de ropa a partir de un tanque que recolecte agua cuando esté lloviendo.



Incluso, si usted es de las personas que espera que el agua se caliente para entrar a bañarse, ponga algo en la ducha que le permita recolectarla y utilizarla, ya sea en su lavadora o en otros procesos como regar las plantas o descargar su baño.

- Elija detergentes concentrados. De esta manera, los fabricantes utilizan menos agua para agregarle a esos productos y no compran botellas de plástico para distribuirlos.

Tendencias EL TIEMPO

Más noticias

Tome nota: estos son los aparatos que más consumen energía aun apagados

Consejos para cuidar la batería de su celular y que dure más

Lo que sabe Google y Facebook: 'dime lo que buscas y te diré quién eres’

Las duras críticas que hizo amiga de Epa Colombia sobre la 'influencer'

Gatos: ¿qué es el alimento húmedo y en qué cantidad se recomienda?