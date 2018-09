Cinco herramientas para editar fotografías que no son Photoshop

Con la llegada de dispositivos móviles con lentes capaces de ofrecer un gran rendimiento para la captura de imágenes, como lo es el caso del Huawei P20, el Samsung Galaxy Note 9, o, incluso, el nuevo iPhone XS, la fotografías que se comparten en redes sociales exigen cada vez mayor calidad.



Sin embargo, no siempre se tiene la posibilidad para acceder a un dispositivo de estos estándares, por eso hemos decidido recomendarles cinco aplicaciones multiplataforma para que sus fotografías tengan un mejor acabado y parezcan tomadas con una cámara profesional.

VSCO:

Es una de las aplicaciones más populares usadas en Instagram, incluso, la red social de fotografías tiene una etiqueta para identificar las imágenes editadas por esta 'app'.



La aplicación es gratuita, aunque tiene una versión Premium, que cuenta con una oferta más amplia de filtros (Film X) y un paquete de funciones manuales. VSCO se puede descargar en los sistemas operativos iOS y Android.Se destaca principalmente por ofrecer la posibilidad de tomar fotos y videos desde la aplicación, además, permite programar ajustes preestablecidos para futuras ediciones, también, cuenta con un amplia gama de filtros y posee una interfaz muy intuitiva.

Adobe Lightroom:

El Adobe Lightroom para dispositivos móviles es la aplicación gratuita de la casa Adobe. Está equipado con las prestaciones básicas del reconocido software Photoshop y permite un procesamiento de la imagen único y completo.



Dentro de sus principales funciones se encuentra la posibilidad de tratar imágenes en formatos descomprimidos como el RAW (que suelen usar las cámaras) y, debido a que comparte el sistema de inteligencia artificial de Adobe, puede editar y almacenar de manera automática la biblioteca de imágenes en la nube. Adicionalmente tiene una interfaz completa para una interacción manual o automática.



Adobe Lightroom es compatible con iOS y Android, pero para utilizarlo se debe tener una cuenta Adobe. También se puede actualizar a través del Photography Creative Cloud, la nube que ofrece la Adobe, para utilizar todas sus herramientas Premium por 10 dólares mensuales.

Snapseed:

Es el editor fotográfico desarrollado por Google y es una de las herramientas más completas que se encuentra disponible para dispositivos móviles.



Al igual que las dos opciones anteriores, Snapspeed tiene la posibilidad de realizar ajustes manuales y automáticos en sus procesos de edición con 29 herramientas y filtros. Además, puede modificar el tamaño, formato y calidad, incluso, de imágenes sin compresión, como el formato RAW.



Este software gratuito multiplataforma está disponible para dispositivos iOS y Android, con una interfaz sencilla, tanto para editores aficionados y profesionales.

Pixlr:

De todas las opciones, Pixlr, puede ser la aplicación con la interfaz más intuitiva para editores principiantes y fanáticos de las redes sociales, entre otras cosas, por sus más de dos millones de combinaciones de efectos y sus videos tutoriales para aprender a editar.



Al igual que el resto de las demás aplicaciones, Pixlr funciona en dispositivos Android y iOS.

GIMP:

Este es uno de los programas de manipulación gráfica de libre distribución más completo, y funciona en la mayoría de sistemas operativos para computadores, como Linux, Microsoft Windows y Mac.



Su interfaz se puede adaptar en 12 idiomas y sus herramientas permiten desde retocar la imagen hasta realizar composiciones más elaboradas. Dentro de sus funciones, también, se pueden modificar la resolución, tamaño y formato.

La penetración de internet es cada vez mayor en todo el mundo y, Colombia no es la excepción. Según el Observador de E-Commerce, 31 millones de colombianos cuentan con acceso a internet y el 59% accede a través de un dispositivo móvil.



Esto significa que la interacción virtual se ha convertido en uno de los espacios más importantes. We Are Social, reveló que Instagram es la red social con mayor crecimiento en el país, con 10 millones de usuarios.

