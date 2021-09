Paso a paso: cómo bloquear, rastrear y borrar su iPhone robado

iPhone ha desarrollado un mecanismo que le permitirá rastrear o incluso borrar la información de su dispositivo en caso de robo o pérdida.



Dicho método no solo aplica para su teléfono iPhone, sino para otros artículos de la empresa, tales como iPad, iPod touch (versiones más recientes), Mac, Apple Watch o AirPods.

También funciona con ciertos productos ‘beats’ compatibles de proveedores independientes.

Rastreo

“ ‘Encontrar’ es una red anónima y encriptada de cientos de millones de dispositivos Apple que sirve para buscar su dispositivo”, asegura Apple en su sitio web.

Debe tener la aplicación 'Encontrar' descargada. Foto: iStock

La primera función que se puede explorar en la aplicación es buscar la ubicación del dispositivo. Una vez ingrese, debe seleccionar su artículo en la pestaña ‘Dispositivos o artículos’.



Al seleccionar su dispositivo, puede ver la ubicación en el mapa. La función debe funcionar aunque usted no tenga conexión Wi-Fi ni red celular.



Debe tener en cuenta que no podrá acceder a la ubicación si el dispositivo que busca está apagado, con la batería agotada o pasaron más de 24 horas desde la última ubicación enviada a Apple.



Una vez rastreado, puede pulsar la opción de ‘Reproducir sonido’, aunque esta no funcionará si el aparato no está conectado a una red o a Bluetooth.



Bloqueo

Esta función también se debe activar desde la aplicación ‘Encontrar’. Como en el procedimiento anterior, debe seleccionar el dispositivo perdido y activar la opción ‘Marcar como perdido’.



Allí también podrá indicar si quiere que el dispositivo muestre su número de teléfono o dejar un mensaje personalizado para que se comunique con usted la persona que lo encontró.



Apple explica que esta función “bloquea de forma remota el iPhone, el iPad, el iPod touch o la Mac que se haya perdido mediante un código para mantener la información segura si se pierde el dispositivo”.

Puede bloquear de forma remota su dispositivo. Foto: iStock

Borrar

Esta es la última opción a la que puede acudir cuando, en definitiva, de por perdido su aparato, pues esta acción no se podrá deshacer.



De igual forma, debe ingresar a la aplicación ‘Encontrar’ y seleccionar el artículo perdido en la pestaña ‘Dispositivos’. Entre las opciones, deberá elegir la de ‘Borrar este dispositivo’.



Después de esto, se eliminará toda su información, como por ejemplo, los números de tarjetas y demás datos sensibles. Además, el dispositivo ya no estará registrado en la aplicación ‘Encontrar’.



Finalmente, Apple recomienda que si el aparato “tiene cobertura en caso de robo y pérdida de AppleCare+, no deberá borrar el contenido del dispositivo” sino presentar un reclamo por pérdida o robo.



Esta acción impide que los malintencionados revisen sus datos sensibles. Foto: iStock

