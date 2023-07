Desde nuestro celular podemos acceder a internet y encontrar diferentes contenidos que, inevitablemente, consumen datos.



Pero los megas no solo se agotan mediante la navegación por páginas web, sino que hay acciones cotidianas que le pueden perjudicar.



Tal vez no lo había notado, pero el consumo excesivo de datos no solo impide que exprima al máximo su tarifa, también reduce la velocidad de su conexión y repercute en su bolsillo.



Una de las principales causas por las que se produce un mayor consumo de datos tiene que ver con el uso intensivo de redes sociales. La raíz del problema se encuentra en descargar o subir archivos pesados en estas aplicaciones.



Asimismo, entre todo el contenido multimedia, considere que los videos y gráficos son los que más gastan datos móviles. Preste atención a este hábito, en especial si es de los que pasan horas en plataformas como YouTube, Netflix y otras apps de streaming.



Por otra parte, las aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp, consumen pocos datos de internet. Por supuesto, tome en cuenta que enviar contenido multimedia consume más de lo que implica un simple mensaje de texto. Aquí otros trucos.

Ahorre datos con el wifi

¿Cómo puede aprovechar sus megas? ¡Fácil! Descargue el contenido de streaming, así como fotos, videos o audios con wifi. Como lo mencionamos antes, los archivos pesados consumen más datos, por lo que es preferible utilizar una conexión inalámbrica para realizar estas tareas.



Recuerde que, si se encuentra en un lugar público y necesita conectarse a una red wifi para descargar archivos, es importante que verifique que sea una conexión segura y así evite poner en peligro sus datos privados.

Se considera que usar ambas conexiones simultáneamente es bastante útil si tiene un servidor de medios con una conexión por cable que está separada de la red de su enrutador de Internet. Foto: iStock

Limite el uso de datos

Tanto dispositivos iOS como Android cuentan con una configuración para establecer un límite de uso de datos. Con esta función puede restringir el gasto de sus megas y evitar sobrepasar su tarifa.



Para limitar hacerlo debe entrar a la pestaña ‘Datos móviles’ y configurar el límite de GB que desee consumir.



Desactive la descarga automática de archivos



Configure las apps de su teléfono inteligente para que no ejecuten la descarga de archivos multimedia sin el wifi. En WhatsApp y Messenger lo puede hacer en la pestaña de ‘Ajustes’, luego ubique el apartado ‘Uso de datos o red’ y desactive la ‘Descarga automática’.



Cuando reciba algún archivo pesado y no esté conectado al wifi, su celular buscará establecer una conexión para realizar la descarga y es aquí cuando sus datos se pueden ver comprometidos.



Cuidado con el uso de datos en segundo plano

Hay aplicaciones que, aunque no las utilice, se conectan a internet y descargan datos en segundo plano. Ante esto le recomendamos desinstalar dichas apps, pues no solo ahorrará datos sino también espacio de almacenamiento. Para desinstalar las aplicaciones que no use puede hacerlo directamente desde la Play Store de Android o App Store en usuarios iOS.



Con estos trucos usted notará inmediatamente una mejora significativa en el rendimiento de sus megas y mejor rendimiento de su plan y del dinero.

Desactive la actualización automática de las ‘apps’

Cada que alguna aplicación implementa nuevas funciones, nuestro móvil nos alerta sobre la actualización automática, y lo mismo ocurre con el software. En estos casos es mejor posponer dicha tarea para cuando esté conectado a una red wifi.

Las actualizaciones de las apps son pesadas y si las realiza con sus datos, no dude que hará un gasto innecesario. Le sugerimos ir a los ajustes de red de su dispositivo Android o iOS y activar la actualización solo mediante wifi.

Con la herramienta será más fácil encontrar ubicaciones. Foto: Captura de pantalla Google Maps

Descargue mapas sin conexión a Google Maps

A todos nos puede pasar: nos encontramos en la calle y necesitamos conectarnos a internet para buscar una ruta en Google Maps. Sin embargo, existe la opción de ahorrar datos si descarga los mapas, de esta manera podrá utilizar el GPS sin conexión.



Antes de iniciar una ruta, ingrese a Google Maps y dé clic en el botón con los tres puntos, luego pulse la opción ‘Descargar mapa sin conexión’. Enseguida podrá utilizar la navegación sin necesidad de activar sus datos o el wifi.



FERNANDA OH

(TECH BIT) - EL UNIVERSAL (MÉXICO) - GDA