Instagram: ¿cómo eliminar una sola foto de un carrusel de imágenes?

La red social perteneciente al conglomerado empresarial Meta, del que también hacen parte Facebook y WhatsApp, ha incorporado recientemente varias funciones, como la opción de permitir a todos los usuarios compartir enlaces dentro de las ‘Historias’, algo que solo estaba permitido para las cuentas verificadas.

A esto se suma la nueva característica que permite eliminar una foto o video de un carrusel de imágenes que la persona haya publicado.



Instagram, que para enero de este año sumaba 1.221 millones de usuarios activos en todo el mundo, de acuerdo al informe Digital 2021 de We Are Social y Hootsuite, lanzó en 2017 la alternativa de compartir varios archivos en una sola publicación, pero no estaba permitido eliminar una sola imagen, hasta ahora.



Le contamos cómo puede realizar el proceso dentro de su cuenta.



1. Diríjase a la aplicación de Instagram desde su celular.



2. Vaya a su perfil y elija la publicación con carrusel que desea editar.



3. Posteriormente, debe presionar el botón con los tres puntos que está ubicado en la parte superior derecha de la plataforma.



4. Acceda a la opción ‘Editar’, esto le desplegará una serie de alternativas para ajustar la publicación, entre ellas el símbolo de bote de basura, que está ubicado en la parte superior izquierda de la imagen.



5. Con esto ya podrá seleccionar las fotografías o videos que quiere excluir de su carrusel. Una vez completado este paso solo debe presionar el botón ‘Listo’.



Por último, tenga en cuenta que está función no está permitida si el carrete solo tiene dos imágenes.

