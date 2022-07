Una de las aplicaciones más usadas en el mundo es Google Maps: es necesaria para ubicarse, encontrar sitios o hacer exploraciones de una ciudad.

Parte del atractivo de Google Maps para los empresarios o emprendedores es que sus sitios o empresas figuren en los mapas cuando un usuario hace una búsqueda, pero, ¿cómo se logra?



Google Maps está integrada con Google my Business, una plataforma que se encarga de mostrar el perfil de los negocios, por ejemplo: la ubicación, horarios de atención, teléfono, y datos generales.



A continuación, los pasos para que su negocio aparezca destacado en las búsquedas de Google Maps:



1- Crear una cuenta en Google my Business

2-Llenar los datos que pide el registro

3-Añadir la ubicación exacta del negocio

4-Ingresar número de teléfono y si se tiene (aunque no es obligatorio), el sitio web del negocio.

5-Finalizar. Ya quedó habilitado.

