En sus inicios, Chrome destacó frente a otros navegadores por su rapidez e interfaz sencilla, sin embargo, los tiempos cambian y muchos usuarios suelen quejarse de que este navegador consume muchos recursos como memoria y energía.



Y es que la compañía de servidores virtuales Cloudzy analizó en 2022 cuánto consumía exactamente este navegador y encontró que con 10 pestañas abiertas Chrome consume poco más de 1.000 MB de RAM. Es por ello que, atendiendo a las necesidades de los usuarios, Google lanzó a finales del año anterior una nueva función de modo rendimiento.



(Lea también: Xbox vs PlayStation: ¿Qué está pasando en la guerra de consolas?)

Para activar esta función deberá acceder a la configuración de Chrome y seleccionar el apartado o la sección "Rendimiento". En este encontrará dos categorías, "Ahorro de memoria" y "Ahorro de Energía".



Cuando la primera está activada "Chrome libera memoria de las pestañas inactivas. Esto proporciona más recursos informáticos a las pestañas activas y a otras aplicaciones, y permite que siga funcionando con rapidez", indica la empresa.



Por su parte, la segunda viene activada de forma predeterminada y su propio nombre describe su objetivo: ahorrar energía. Chrome logrará esto limitando la actividad en segundo plano y reduciendo los efectos visuales. A diferencia de la otra, esta permite al usuario decidir cuándo se activará. Puede optar por activarlo cuando la batería alcance el 20 por ciento o cuando su equipo esté desconectado de la corriente.



(Le podría interesar: Documentos revelan los estudios que quería comprar Xbox: Sega y Bungie, entre ellos)

Facebook Twitter Linkedin

El modo rendimiento le permitirá optimizar su computadora. Foto: Archivo EL TIEMPO

Lo que debe hacer si no encuentra el modo rendimiento

Si no encuentra activado el modo de ahorro de energía en Chrome, es posible que su equipo no utilice batería, lo cual significa que Chrome no necesita activar esta función específica, o que Chrome no reconozca su PC o Mac como un portátil, por lo que no habilita automáticamente el modo de ahorro de energía.



En versiones previas a la 114, aunque el modo de ahorro de energía no esté a simple vista, aún es posible activarlo a través de las funciones ocultas de Chrome. Para activar el modo de ahorro de energía oculto, lo primero que debe es escribir en Google Chrome "chrome://flags" en la barra de direcciones del navegador.



(Otras noticias: Instagram estaría probando una función para bloquear imágenes explícitas no solicitadas)



A continuación, deberá buscar "battery mode" en el campo de búsqueda de las funciones ocultas. Aparecerá resaltada una función oculta llamada "Enable the battery saver mode feature in the settings". Haga clic en el menú desplegable situado a la derecha de esta función y selecciona la opción "Enabled". Finalmente, cierre y vuelve a abrir Google Chrome para encontrar el modo de ahorro de energía en la configuración, específicamente en la ruta Configuración, posteriormente, Rendimiento y finalmente Batería.

Más noticias

- Lanzan nuevo juego gratuito de Harry Potter en celulares con iOS o Android



- Empresas podrán crear anuncios desde WhatsApp para Facebook e Instagram



- Desde esta semana puede pagar por tener 'chulito azul' en Instagram: ¿cuánto vale?