Las imágenes en formato RAW, que en español se traduciría como “Crudo”, nos permiten imprimirle más creatividad a las fotografías, e incluso, aumentar su resolución.



Seguro ya se ha encontrado con formatos tipo JPG o PNG, pues son los más comunes que vienen por defecto en nuestros teléfonos inteligentes, pero después de esta información podrá explotar al ciento por ciento el formato RAW.



(Lea también: Así puede borrar el historial de navegación de su computador y celular)

Seguro ya se ha encontrado con formatos tipo JPG o PNG, pues son los más comunes que vienen por defecto en nuestros teléfonos inteligentes, pero después de esta información podrá explotar al ciento por ciento el formato RAW.



Actualmente, la mayoría de los celulares de gama media y alta permiten tomar fotos en formato RAW y cuentan con la suficiente cantidad de memoria RAM y con procesadores potentes para poder gestionar la carga de trabajo que supone un revelado digital.



Mejorar nuestras fotografías es una labor que todos en alguna medida solemos hacer, ya sea por medio de un filtro, antes de subirla a redes sociales, o siendo más detallistas con nuestra aplicación de confianza para editar fotos. De un poco de esto se trata el proceso de las imágenes que están en formato RAW. Le contamos todo al respecto para que pueda realizarlo.

¿Qué es el formato RAW?

Primero lo primero, ya vimos que RAW es un tipo de formato en el que se ejecutará y guardará una fotografía, pero ¿de qué se trata y cuál es su distintivo?



Para empezar, debemos saber que es un formato totalmente digital, en donde mientras formatos como JPG se anticipan un poco y lanzan un producto con ciertos ajustes en el resultado, el formato RAW, como su nombre lo indica, nos dará un producto en crudo. Digamos que cuando capturamos con RAW tendremos un archivo pesado, pues en comparación con otros formatos, tendrá demasiados datos y no estará comprimido, de manera que, si nosotros experimentamos e intervenimos la fotografía por medio de un editor, podremos obtener resultados potencialmente buenos.



Otra característica muy importante de este formato es que su gama de color es muy amplia, por lo tanto, es posible almacenar más colores y tonalidades en comparación con otros formatos, como el JPG.



Además, la libertad para realizar ajustes en la edición es muy asequible, por lo que podrá aplicar los cambios que considere necesarios.



Si bien, con el formato RAW no necesitará de químicos o sustancias alternas para revelar una fotografía, como en aquellos años, la realidad es que, sí se va a apoyar en otras herramientas para exprimir al máximo todo el jugo que se pueda obtener de esa foto. En ese sentido, un editor de fotografías le permitirá potenciar el “revelado”.



(Siga leyendo: ¿Cómo traducir del inglés al español desde su celular? Estas 'apps' le ayudarán)

Actívelo correctamente

Una gran cantidad de dispositivos actuales cuentan con la opción de imagen en formato RAW, e incluso, en algunos casos, la propia aplicación de cámara nos permite activarla desde los ajustes, como es el caso de Samsung con el modelo One UI, en donde solo se debe pulsar el icono de ajustes de la parte superior y seleccionar ‘Opciones avanzadas de imagen’, finalmente, dar clic en ‘Copias RAW’ y ¡listo!



Con Google solo tendrá que dirigirse a la aplicación que use para tomar fotografías y seleccionar ‘Más ajustes’, después dar clic en ‘Opciones avanzadas’ y pulsar en ‘Control de RAW + JPEG’ para activar esta opción. Este proceso le arrojará dos fotografías en formatos diferentes cada que capture algo, una será en JPG y la otra en RAW.



Con Apple podrá usar esta función a partir del modelo iPhone 12 Pro y los subsecuentes, pues es una de las novedades con las que salió este producto: “Apple ProRAW”, para activarlo tienes que entrar a configuración, seleccionar la aplicación ‘Cámara’, dar clic en ‘Formatos’ y activar la opción ‘ProRAW de Apple’ presionando sobre esta.



(Además: 'Gestores de contraseñas: una herramienta clave para proteger sus datos')



Tenga en cuenta que en Android, el formato RAW depende de una aplicación de la interfaz de programación, de manera que si no está habilitada, le será imposible implementar esta opción. Para verificar, puede descargar la app Manual Camera Compatibility, qué le dirá si su modelo es compatible. En caso de que su cámara no lo permita, puede descargar otro capturador de fotos y llevar a cabo el proceso.



Existen múltiples opciones de aplicaciones para editar fotografías en formato RAW, como Lightroom, RNI Films, Focos o Darkroom.



Lightroom o Adobe Photoshop Lightroom es una aplicación diseñada para editar imágenes digitales. Se basa en un software que además de editar, organiza y permite compartir las fotografías desde cualquier dispositivo.



Usarla es sencillo: escoja una fotografía de su biblioteca a la que le quiera realizar ajustes. Luego, vaya al panel de edición de la vista de lupa y haga clic en ‘Automático’, en la parte inferior. Allí, encontrará un menú para que pueda realizar fácilmente la edición que guste: exposición, contraste, iluminación, sombras, blancos, negros, saturación e intensidad.

Darkroom

Darkroom, por su parte, es una de las aplicaciones de edición de fotografía para dispositivos Apple por excelencia. Después de seleccionar la imagen que va a editar, las herramientas aparecerán en la parte inferior del iPhone o a mano derecha en el Mac. Con ellas podrá hacer ajustes tales como brillo, contraste, luminosidad, sombras o vivacidad, y cuenta con una serie de filtros.



Darkroom tiene, además, una función muy práctica, que le puede ser de mucha ayuda: un historial. Es decir, podrá mirar hacia atrás los cambios que ha realizado en la imagen, y le permitirá modificarlos. También podrá editar fotos por colores, es decir, le podrá aplicar ajustes específicos a colores específicos de la imagen.



Aunque la mayoría de estas aplicaciones tienen sus ventajas, queremos recomendarle una opción que cuenta con una interfaz muy intuitiva, por lo que su uso y aplicación será más fácil de lo que imagina.



Se llama Snapseed. Esta aplicación, de la familia Google, sin duda podría ser catalogada como la “vieja confiable”, pues además de estar disponible tanto en iOS como en Android, permite ejecutar muchas labores de edición, abarcando tanto formatos JPG como RAW. Encontrará 29 herramientas de edición, lo que incluye corrector, pincel, estructura, HDR, perspectiva, entre otras.



Para hacer el revelado de RAW, solo debe abrir la fotografía, hacer los retoques que considere oportunos, como perfeccionar imagen, retocar el balance de blancos, corregir las líneas de inclinación, entre otros.



Recuerde que experimentar de forma constante con los ajustes le permitirá ir perfeccionando la técnica. Al final podrá exportar el archivo a JPG o guardarlo en su mismo formato. en su mismo formato.

BRENDA PINEDA RODRÍGUEZ

EL UNIVERSAL (MÉXICO) - TECHBIT

MÁS NOTICIAS DE TECNOLOGÍA EN EL TIEMPO