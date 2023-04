Los fondos de pantalla les permiten a los usuarios imprimir una parte de sus gustos o personalidad en su dispositivo, ya sea un celular o un computador.



Es por eso que, a continuación, le mostramos algunas de las opciones que puede explorar para crear sus propios fondos si es que ninguno de los predeterminados le convence o quiere darle un nuevo aire a su dispositivo, ya sea en la pantalla de bloqueo, la principal o, por qué no, en los chats de WhatsApp.

Realice su diseño en Canva

Una de las opciones es crear un diseño desde cero. No es necesario que sea un experto en usar herramientas avanzadas, lo puede hacer con páginas como Canva, Genial.ly o similares.



Para hacer un diseño en Canva, deberá ingresar al sitio web y registrarse con su cuenta de Facebook o Google. En el buscador, escriba ‘Fondos de pantalla’ y elija la plantilla que más le guste, con el tamaño que se le ajuste a su dispositivo.

(Además: Accesorios imperdibles para su celular).

Facebook Twitter Linkedin

Le dan la opción de empezar desde cero, escoger un diseño ya creado o hacerle algunas modificaciones. Foto: iStock

Acá, le dan la opción de empezar desde cero, escoger un diseño ya creado o hacerle algunas modificaciones. Este tipo de páginas le permitirán agregar texto, diversas imágenes y figuras, y hasta cambiar los colores; solo debe hacer un par de clics. Cuando ya esté listo su fondo, debe descargarlo como archivo JPG o PNG y usarlo en cualquiera de sus dispositivos. Los otros sitios con los que lo puede hacer funcionan de manera similar.

Busque en bancos de imágenes

Si quiere explorar otras opciones, también puede buscar ilustraciones o fotos en bancos de imágenes gratuitos, tales como Pexels o Pixabay.



Solo debe buscar la página web en su navegador y en el buscador del sitio puede escribir ‘Fondos de pantalla’ u otras palabras clave que le permitan encontrar imágenes de su gusto.

(Puede leer: Remote Kiss: así funciona el extraño dispositivo chino para 'besar' a distancia).

También puede aplicar filtros en su búsqueda en cuanto al tamaño de las imágenes, la orientación (horizontal o vertical), los colores o usar fotos, ilustraciones, vectores, diversos temas, etc. Todo depende del sitio en el que esté buscando y cómo quiere utilizar las herramientas.



Incluso, otra idea puede ser descargar su foto del banco de imágenes y luego hacerle algunas modificaciones en Canva o Genial.ly, es su decisión. De todas formas, recuerde que estos sitios también tienen imágenes, tanto gratuitas como pagas, de las que puede disponer.

Cree su fondo desde cero con Picsart

Otra opción que puede usar para crear su fondo es una aplicación para celular que se llama Picsart, que sirve para editar imágenes, fotografías o collages. Está disponible para iOS, Android y Windows.



Lo que se sugiere es iniciar tomando una captura de pantalla de su celular y trabajar sobre esta imagen, solo servirá como referencia para el tamaño que necesita la imagen de su fondo. En tutoriales en internet le explican que debe importar la imagen a la aplicación, ir a la opción ‘Dibujar’ y crear una capa del color de su preferencia, como lo explica el canal de YouTube Pixeel.



(De su interés: Fondos de pantalla: cómo crear tus propios diseños).



Luego, puede poner patrones de imágenes, como pueden ser emojis. En la opción ‘Pincel’ puede elegir imágenes que están disponibles dentro de la misma app y luego dibujar el patrón con las figuras que desee.



También puede agregar personajes de caricaturas, con la opción ‘Calcomanía’, puede escribir en el buscador imágenes de sus personajes favoritos y ubicarlas en la pantalla. Si desea, lo puede acompañar con texto, encontrará en la misma parte de calcomanías varias opciones si escribe ‘Text’(o texto) en el buscador y elegir la frase que más le guste.



De igual modo, puede poner varias calcomanías diferentes para construir una especie de collage. Cuando tenga el diseño listo, solo debe descargarlo y colocarlo como fondo de pantalla.

Live wallpaper, use fondos animados

Si lo que busca es un fondo de pantalla con movimiento, una gran opción es usar un live wallpaper. Puede encontrar varios en la aplicación de Tik Tok, creados por otros usuarios, escribiendo en el buscador ‘live wallpaper’ y descargando el video no de la manera convencional sino dando en la opción ‘Compartir’ y luego como ‘Foto animada’. Para recortar la marca de agua, puede recortar la imagen en su galería y luego ubicarlo como fondo.



(También: Fondos de pantalla: cómo elegir el mejor fondo de pantalla para tu dispositivo).



Hay una aplicación que se llama Giphy, en donde también puede escribir en el buscador ‘live wallpaper’ y descargar la imagen que más le guste, en la opción ‘Convert to live photo’ y guardarlo según el tamaño de su pantalla.



En Pixabay también hay opciones de live wallpaper. El canal de YouTube

TuAppleMundo también recomienda otras aplicaciones que funcionan de manera similar, como son IntoLive, Zedge, WOW o Live Wallpapers Plus.

ELIM J ALONSO

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO