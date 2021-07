¿Cómo evitar que Facebook rastree lo que hace fuera de la aplicación?

La privacidad de los usuarios de Facebook parece ser el ‘talón de Aquiles’ de la red social, pues ha tenido más de un lío por la información que comparte para personalizar los anuncios publicitarios. Son pocos los que pueden decir que al menos una vez no se han sentido ‘espiados’ por la aplicación.



No obstante, gracias a las regulaciones gubernamentales, la empresa de Mark Zuckerberg ha tenido que modificar paulatinamente sus políticas para evitar estas ‘fugas de información’.

De hecho, recientemente Facebook tuvo que modificar su configuración de privacidad, pero los usuarios suelen prestar poca atención a estos temas, aceptando los términos y condiciones sin siquiera leerlos, e incluso la aplicación no deja a la vista este menú de configuración o sus apartados de gestión de privacidad.



Por esta razón, le contamos sobre la opción ‘escondida’ para bloquear el rastreo por parte de Facebook sobre lo que hace fuera de la aplicación. Puede que los usuarios no estén familiarizados con esta opción, pero en la mencionada gestión de privacidad se encuentra la función con este mismo nombre, es decir, ‘actividad fuera de Facebook’.



Para acceder, es necesario dirigirse a su perfil de Facebook, seguir la ruta ‘Configuración y privacidad’, seguido de ‘Tu información de Facebook’ para finalmente encontrar ‘Actividad fuera de Facebook’. Allí, es posible encontrar una explicación más detallada sobre cómo funciona verdaderamente este tema.



En todo caso, los usuarios pueden ver una serie de logotipos de las respectivas aplicaciones con las cuales Facebook ha estado cruzando datos e información fuera de la red social en el marco de la función ‘rastrear actividad fuera de Facebook’.



De este modo, es posible administrar esta opción. Cabe aclarar que la aplicación exige que quien desee personalizar esta funcionalidad debe conocer la contraseña de la cuenta, esto como medida de seguridad.



Asimismo, las decisiones que tome el usuario de Facebook respecto a este tema se verán reflejadas 48 horas después, pero todos los registros previos se mantendrán en poder de la red social.



Incluso, la compañía de Zuckerberg seguirá recolectando datos de la actividad de sus consumidores, solo que al administrar esta función ya no se vinculará dicha información directamente con el perfil de la cuenta, lo cual hará los datos menos precisos y dará una mayor sensación de ‘privacidad’.



Tendencias EL TIEMPO