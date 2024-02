5G en Colombia: ¿es necesario que cambie su celular tras la llegada de la red?

Tras el anuncio de las nuevas redes 5G que llegarán a Colombia, son varios los interrogantes que empiezan a surgir sobre sus ventajas y qué celulares disfrutarán de estas funcionalidades.



Esta nueva tecnología promete velocidades de conexión hasta 100 veces más rápidas que el 4G, lo que abre la puerta a una variedad de nuevas aplicaciones y servicios como la realidad aumentada. ¿Usted tendría que cambiar de celular para acceder a ello? Le contamos.



Sin embargo, la respuesta a la pregunta de si es necesario cambiar de celular no es tan simple como parece. Hay varios factores por considerar. Según información de Portafolio, no todos los celulares pueden conectarse a esta red, pues de acuerdo con el Ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, solo los celulares inteligentes podrán acceder a la tecnología 5G.



Esto quiere decir que el dispositivo tendrá que contar con un chip que admita las bandas de frecuencia del 5G para aprovechar esta tecnología.



No obstante, aunque su celular no tenga acceso a 5G, no dejará de funcionar, ya que esta red no reemplazará al 4G, por ello, podrá seguir utilizando su dispositivo actual con normalidad.

Se realzará un despliegue durante el 2024 para mejorar la cobertura. Foto: iStock

Algunos modelos de celular como los iPhone 12, 13, 14 y 15, y los Samsung Galaxy S21, S22 y S23 son compatibles con la red. Sin embargo, para confirmar si su celular tiene acceso a estas bandas siga los siguientes pasos.

Así puede conocer si su móvil puede usar 5G

Así puede saber si su celular (Android) puede captar la red 5G:



1. Abra la configuración de su dispositivo.

2. Diríjase a la sección de Conexiones, Redes e Internet o Datos móviles.

3. Entre a la parte de ajustes de la SIM o su línea móvil.

4. Acceda a la parte que dice 'Tipo de red preferida' y verifique si aparece 5G.



Si su celular es iPhone desde la configuración, ingrese a 'Red celular' para consultar las redes que tiene disponible.

Con la llegada de 5G podrá realizar videollamadas en alta definición sin interrupciones o cortes; así como descargar una película entera o enviar videos pesados en segundos.

VANESSA PÉREZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

