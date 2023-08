En algunas ocasiones cuando se está navegando por Internet y se accede a una página que no tiene ningún tipo de información aparece el siguiente mensaje: ‘404 Forbidden’ que en español significa “404 prohibido”.



Cuando aparece el ‘404 forbidden’, que también puede salir como ‘404 Not Found’, esto indica que la página solicitada por el usuario no se encontró en el servidor.

Esto sucede cuando el usuario intenta acceder a una dirección incorrecta o el administrador del sitio transfiere o elimina la URL de la página, según el portal ‘Rock content’.



Las principales causas para que aparezca este mensaje indeseado son los siguientes, según el portal ‘Computer Hoy’:

Posiblemente es un sitio web que haya cambiado de nombre o de dirección y por eso no aparezca. Puede ocurrir que la URL haya desaparecido, bien porque ya no sea relevante para dicha web o porque se ha movido de lugar. Por eso al entrar a la antigua URL no aparece la página web. Asegúrese de haber escrito bien la URL, si ha cometido un error al escribirla, jamás logrará entrar y siempre le aparecerá el ‘404 Forbidden’. La página web ha cambiado de servidor por el administrador y ya no considera importante la URL.

Por ello, le explicaremos cómo solucionar este inconveniente cuando aparezca el ‘404 Forbidden’ tal como lo afirma la web ‘Ionos’:

Cargar nuevamente la web. Comprobar la URL. Revisar la ruta de archivo de la web. Utilice la función de búsqueda de la página web. Recurra a los motores de búsqueda. Elimine las cookies del navegador. Contactar con la página web.

Si nada de esto le funciona porque el enlace está roto, puede utilizar herramientas como ‘Redirect 301’, que le informa a dónde se fue esta dirección y lo redirige automáticamente.

