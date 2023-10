Enlace de llamada en WhatsApp: ¿qué es, para qué sirven y cómo se crean?

En los últimos meses, se han realizado diversas actualizaciones de WhatsApp, una de las aplicaciones más famosas en el mundo, dentro de las que se pueden destacar la opción de enviar mensajes de video y audio. Además, también se ha estado rumorando de lo que se podrá encontrar en futuras novedades.



Sin embargo, dentro de la versión que se dispone actualmente, se pueden realizar conexiones entre diferentes personas por medio de una llamada, pero la novedad es que si usted desea contarle algo a varias personas, ya no es necesario formar un grupo en la aplicación.

Lo anterior se ejecuta por medio de un link que puede ser enviado a personas que quizás no tenga guardadas en sus contactos o sin la necesidad de crear un chat grupal que probablemente nunca volverán a utilizar para comunicarse entre sí.



¿Cómo crear un enlace de llamada?

El único requisito para esto es que las personas a las que les vaya a enviar el enlace tengan una cuenta activa en WhatsApp para que pueda abrirlo. Una característica de esta opción es que el link cambia con cada llamada, por lo que no se puede adivinar y es muy difícil que alguien externo se incluya en su reunión.



Para encontrar esta novedad, primero debe tener actualizada su versión de WhatsApp, luego puede continuar dirigiéndose a la pestaña de llamadas, allí debe darle clic al botón que dice “Crear enlace de llamada”, seguido a esto seleccione el tipo de encuentro que desea tener, ya sea por voz o por video y audio.



Tras hacer su selección, pulse en copiar enlace y luego “Enviar enlace por WhatsApp”, para enviar el link por la aplicación, o “Compartir enlace” para compartirlo en otra app.



Tenga en cuenta que cualquier persona que tenga el link puede unirse a su llamada, por lo que es recomendable que se los envíe únicamente a las personas de su confianza. Por otra parte, si usted tiene algún contacto bloqueado en WhatsApp, este no podrá conectarse con usted.



Los enlaces cuentan con un vencimiento, si se deja de utilizar luego de 30 días de su último uso, este dejará de funcionar, por lo que la aplicación no podrá restaurarlo, esto para ofrecer una mejor seguridad y privacidad.



Por último, si usted quiere bloquear o eliminar a uno de los participantes de la reunión en curso, debe mantener presionado el nombre o el número de teléfono del participante, luego, le aparecerá la opción “Eliminar” o “Eliminar y bloquear”, y listo, la persona no podrá seguir escuchando lo que se estará hablando.



Tenga en cuenta que la anterior acción será notificada con el siguiente mensaje “(Nombre) te eliminó de la llamada”.

