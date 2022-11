Los emuladores se han usado desde hace décadas para simular el uso de una máquina, dentro de otra. Acá tiene 12 herramientas que le permitirán usar un dispositivo Android en un computador.

De esta manera es posible ejecutar en un PC juegos y programas antiguos o sistemas modernos ya que se simula el hardware original.



Los emuladores de Android para PC permiten usar las aplicaciones y juegos en un computador como si se tratara de un celular.



Debe tener en cuenta antes de instalar alguno que también tienen sus limitaciones ya que muy pocos pueden emulan al 100 por ciento todas las funciones.



Algunos no aceptan juegos multijugador, otros no permiten que se puedan descargar aplicaciones desde Google Play o incluso hay diversas que no pueden emulen la cámara del móvil, por ejemplo.



Para usarlos simplemente hay que instalarlos como un programa más y seleccionar la versión de Android que se quiere emular y ya.

Estos son los 12 mejores del 2022

Android Studio

Emulador de Android en Windows 11

BlueStacks 5

MEmu Player 8

LDPlayer

Genymotion

NextPlayer

Bliss OS for PC

Android-x86

ARChon

Remix OS Player

GameLoop

La deferencia y la usabilidad le dirán cuál es el mejor para su caso , en todo caso debe probarlos y decirse por su favorito.

Más noticias

Argentina será Campeón en Catar según una simulación de EA

Así funciona Mastodon, a donde están migrando los usuarios de Twitter