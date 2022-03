El multimillonario Elon Musk otra vez está en el centro de la polémica debido a un tuit que hizo recientemente en Twitter. Esta vez, su afirmación, al parecer, pretendía hacerle ver a sus seguidores quién era el creador del Bitcoin.



Es importante resaltar que aún no se ha descubierto quién es el creador de esta criptomoneda, sin embargo, sí se le tiene un nombre: Satoshi Nakamoto, el cual habría sido colocado por los mismos internautas.

No obstante, esta teoría no fue apoyada por Musk, quien compartió en su Twitter una imagen en la que se subrayan las primeras palabras de cuatro empresas de tecnología muy reconocidas y que al unirlas formarían el nombre Satoshi Nakamoto.



De acuerdo con esta imagen, Samsung, Toshiba, Nakamichi y Motorola habrían dado el nombre al famoso creador de Bitcoin.

¿Qué tan cierto es?

Acorde con el medio de ciencia y tecnología ‘Futurism’, esta conspiración no es nueva, dado que la fotografía había sido compartida años atrás por un usuario de Medium.



La diferencia es que en esa publicación ‘One of the many matts’, creador del post, dijo que Bitcoin había sido creado por extraterrestres y que los humanos éramos “ un nodo en una cadena de bloques de prueba universal de participación”.

Aún no se sabe quién o quiénes son los creadores de Bitcoin. Foto: iStock

Meses atrás, el fundador de Tesla había declarado para Lex Fridman que:

“No sé quién creó Bitcoin. Parece que Nick Szabo es, probablemente, más responsable que nadie de la evolución de esas ideas. Aunque él dice no ser Nakamoto”.



Aunque no se sabe si el famoso empresario crea en esto o si se solo trata de un chiste tecnológico, pues solo compartió la imagen sin texto, lo cierto es que el tuit ya tiene más de 550.000 me gusta y 85.000 retuits.

Cabe resaltar que ninguna de las empresas envueltas en esta teoría han declarado nada al respecto.

Tendencias EL TIEMPO

