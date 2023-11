El método desconocido para limpiar espacio de Gmail y recuperar almacenamiento

El servicio de correo electrónico de Google, Gmail, ofrece diferentes beneficios para quienes utilicen sus servicios de mensajería, ya que permite clasificar por temas, divide el spam de los anuncios, programa los envíos y notifica cuando alguien está entrando a su usuario.



A pesar de que la mayoría de sus funciones son gratuitas, cuando se llega al máximo de su capacidad en la nube, suele pedir una suscripción para que amplíe su espacio. Sin embargo, existen diversas alternativas para eliminar el contenido que no considera relevante.

Cabe aclarar que ese mismo almacenamiento se comparte con sus documentos de Drive, Meet, las fotos y videos de Google, los PDF, elementos de la papelera, los archivos adjuntos, entre otros, según ‘Google One’.



¿Cómo limpiar el espacio de Gmail?



Una influencer que se enfoca en crear contenido acerca de tecnología y redes sociales, explicó que hay una manera que es poco conocida para eliminar algunos archivos que puede considerar como basura, ya que no le brindan algún tipo de información o beneficio.



Con este método podrá organizar su cuenta, no perderá correos importantes y su usuario no se verá afectado. Para esto, debe dirigirse a la configuración que se encuentra en la parte superior izquierda de su bandeja de entrada, allí encontrará la opción ‘Ver todos los ajustes’.



Cuando le dé clic, esta función lo va a dirigir hacia otra pestaña en la que verá diversas opciones que puede cambiar como el idioma y su país de residencia. En ese sitio web debe buscar la pestaña que dice ‘Filtros y direcciones bloqueadas’, la cual se encuentra en la parte superior.



Una vez la encuentre, toque la palabra ‘Crear un filtro’, luego, se desplazará una pequeña ventana en la que debe poner algún correo del que desee no volver a obtener información en ‘De:’, allí podrá adicionar diversas acciones que quiere que se realizan dependiendo de su tamaño, formato, entre otras.



Si desea que se eliminen de manera automática debe darle clic en el botón azul que dice crear filtro, en ese lugar tendrá la opción ‘Eliminar’, seguido a esto, nuevamente debe tocar con su mouse la casilla ‘Crear filtro’ y listo, el correo borrara todos los mensajes de ese usuario no deseado.

¿Arrepentido? Así puede deshacer el envío de un correo en Gmail

