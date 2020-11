Día sin IVA: Guía para comprar en línea de forma más rápida

En los últimos días de noviembre, miles de personas en el país se preparan para los descuentos que se realizan durante las populares jornadas de Black Friday y Cyber Monday, así como el tercer día sin IVA, programado para el próximo 21 de noviembre.



Precisamente, en los días anteriores de esta jornada en Colombia se han registrado algunas congestiones en las páginas de comercio electrónico que han dificultado la experiencia de los compradores.



Por eso tenga en cuenta algunas pautas que le van a facilitar sus compras de fin de año y le van a permitir adquirir de forma más rápida y segura los productos.

Prepárese

Son varias las plataformas de e-commerce en el país que hacen parte de las rebajas. Revise con anterioridad cuál es la página en la cual desea hacer su compra.

Eso le permitirá identificar si para esos días van a utilizar filas o turnos virtuales o si, por el contrario, el acceso al sitio web no va a estar limitado. Esto puede hacer toda la diferencia porque en el caso de contar con un acceso restringido debe ingresar a la página en el horario más temprano que pueda.



Además, esto le va a ayudar a conocer cuáles son los términos y condiciones de la página. “Estos pueden variar dependiendo de la plataforma de comercio electrónico que se escoja. Hay que entender que no en todos los casos se cumplen con los mismos tiempos de entrega, e incluso las políticas de seguridad varían, por lo tanto es mejor revisar cada uno de estos puntos e identificar cuál es el que más beneficia al usuario a la hora de comprar”, indica Juan Camilo Pachón, head de Marketplace de Mercado Libre Colombia.



Así mismo, tenga claro cuál es el producto exacto que desea comprar o, al menos, revise en qué sección desea sacar provecho de los precios.



“Si se quiere acelerar aún más el proceso de compra durante estas semanas, el usuario debería realizar un listado con los productos o las categorías que esté interesado en visitar; esto permitirá que no pierda tiempo y aproveche mejor el periodo que duren los descuentos”, agrega Pachón.



Una alternativa que le puede ayudar a facilitar su proceso es el uso del carrito de compras. Eso sí, todo depende de la página que esté utilizando, pero si existe la posibilidad, haga la selección de productos con anterioridad en el perfil que tenga dentro de la plataforma. Con esto, el día del descuento ahorra tiempo en la navegación y la búsqueda.



Por otro lado, tenga claro cuál va a ser su medio de pago, los expertos señalan que es mejor hacer uso del pago digital por medio de tarjeta débito o crédito; aunque varias plataformas incluyen más opciones como pagos contraentrega o consignaciones a través de diferentes servicios.



Por último, la seguridad es algo que no debe pasar por alto. Compruebe que la plataforma en la que está realizando su cuenta es segura y está verificada. Es importante que acceda directamente a la página, pues para estas fechas muchos ciberdelincuentes aprovechan para enviar mensajes con falsas promociones que direccionan a páginas maliciosas que pueden robarle su información bancaria.

