Cuatro claves que necesita saber para proteger sus datos informáticos

Cada vez es más importante mantener una seguridad informática adecuada. Los datos personales, la seguridad bancaria y la documentación de relevancia pueden ser vulnerados por delincuentes cibernéticos que aprovechan cualquier fallo o error en la red para captar bases de datos de relevancia y sacar provecho.

Según un estudio realizado por la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), en los primeros cinco meses de este 2021 se presentaron 20.502 reportes de noticias criminales vinculadas con delitos cibernéticos. Esto implica un aumento del 36 % en estos delitos si se compara con los 5.107 casos reportados durante el mismo periodo de 2020.



Existen tres tipos de robos cibernéticos comunes utilizados por los hackers para robar contraseñas, documentos información bancaria de relevancia. Por lo general, estos delincuentes toman todo el dinero de sus tarjetas o piden una suerte de ‘rescate’ a cambio de la información extraída,Según informó la 'BBC',



- Phishing: Consiste en enviar algún correo electrónico o mensaje cautivador para el receptor. Por lo general, son premios y beneficios ficticios en x o y marca.

Con esto, la víctima que haya caído en la trampa tendrá que introducir sus datos personales para poder reclamar el supuesto premio.



- Keylogger: Es un programa malicioso que se incrusta en el ordenador de la víctima por medio de la apertura de correos no verificados o mensajes sospechosos. Este método permite al hacker leer las pulsaciones de las teclas con el fin de robar contraseñas y usuarios.



Robo de cookies: Los ciberdelincuentes se aprovechan de información y datos del usuario mediante un código malicioso para redirigir a las personas a páginas maliciosas.



Para evitar algunos de estos ataques es pertinente que siga algunas recomendaciones básicas. Estas claves servirán para que su ordenador o dispositivo esté a salvo de ataques informáticos que puedan comprometer su información.

Manejo adecuado de las contraseñas

Es aconsejable que usted cambie su contraseña cada cierto tiempo. Este es un mecanismo que utilizan algunos sistemas de seguridad empresariales para salvaguardar la información de sus empleados y la de sus clientes.



Debe procurar no utilizar la misma contraseña para dos o más servicios digitales, así como evitar utilizar fechas o aspectos de su vida fáciles de rastrear.

El antivirus no siempre es eficiente

Debe tener en cuenta que nunca está de más tener otros métodos de seguridad. Los antivirus son fácilmente penetrables. Son las primeras barreras contra cualquier intruso externo, más no las únicas ni las más fortificadas.



Algunos medios especializados han determinado que los antivirus pueden ser vulnerados por medio de ventanas emergentes de acceso.



Tener un sistema, aunque es de ayuda, no puede ser sinónimo de absoluta confianza y relajación durante la navegación en sitios no del todo confiables de la web.



No todos los ataques son externos

Si usted posee una empresa que trabaja con bases de datos de gran cuantía debe tener en cuenta que el proceso de selección de sus empleados debe pasar por un análisis riguroso que evite filtraciones de información desde el interior de sus instalaciones.



De igual forma, los usuarios deben evitar que terceros manipulen de manera recurrente sus dispositivos.

Transacciones seguras

Intente realizar sus pagos digitales por medio de páginas seguras o utilizando una red privada virtual (VPN) que le permita navegar de manera cifrada por su ordenador.



Debe tener en cuenta que existen algunas ‘apps’ o programas que le ofrecen este servicio, sin embargo, debe informarse muy bien antes de hacer uso de una red privada. Existe la posibilidad de que sea un programa ficticio y, en ese caso, el remedio resultaría peor que la enfermedad.



Por nombrar algunos, puede utilizar servicios como CyberGhost, ‘NordVPN’ y ‘Surf Shark’ como métodos de blindaje contra ataques informáticos.



