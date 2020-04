Consejos para que en época de cuarentena mejore sus videollamadas

EL TIEMPO

Aplicaciones como Skype, Zoom o Hangouts se han vuelto muy usadas en los últimos días debido no solo a la creciente necesidad de las personas que teletrabajan, sino también al uso que les dan las familias para comunicarse y tratar de eludir la distancia física durante la cuarentena.



No obstante, quienes hacen uso de esta herramienta saben que no siempre es tan rápida y ligera para los dispositivos móviles y que, además, es todavía muy nueva para algunas personas que no saben cómo hacer un uso adecuado de ella. Es por eso que Google compartió algunas recomendaciones para mejorar las comunicaciones por este medio durante los días del aislamiento.