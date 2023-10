¿Cuáles son las palabras que hacen que el correo electrónico lo confunda con un Spam?

Si usted es un usuario frecuente del correo electrónico, puede que en algún momento haya recibido un correo muy importante y se le haya dirigido hacia la carpeta de spam y probablemente algún mensaje que usted realizó en algún momento se fue directo al mismo lugar.



Aunque usted cuente con un usuario creado directamente desde su empresa, no significa que por esto vaya a ser inmune a los procesos que se realizan para identificar escritos falsos, virus o ‘malware’ listos para atacar su computador o su dispositivo móvil.

Esto es, porque ciertas palabras y prácticas pueden aumentar la probabilidad de que un correo electrónico sea marcado como spam, por esto es mejor que se informe acerca de estas malas costumbres que pueden confundir su mensaje ante los filtros que tienen las aplicaciones de mensajería, esto según ‘Adslzone’.



Palabras que se deben evitar

1. Símbolos acompañados de números como: “#1”, “100% gratis”, “100% satisfecho”.



2. Utilizar frases o palabras que se pueden asociar a la ganancia del dinero fácil, como por ejemplo: “ingresos adicionales”, “ganar dinero extra”, “libertad financiera” o “ser tu propio jefe”.



3. Realizar llamados a la acción como: “llamar ahora”, “actuar inmediatamente” y “haga clic aquí”.



4. Palabras asociadas con el dinero: “dinero en efectivo”, “mucho dinero” o “ahorrar dinero”.



5. Sugerir algún producto gratuito como: “obsequio”, “gratis”, “información gratuita”, “inversión gratuita” e incluso “sorteo”.



6. Afirmaciones de validación: “créeme”, “solo para clientes nuevos”, “sin riesgo”, “esto no es falso” o “esto no es spam”.



7. Ofrecer oportunidades especiales: “oferta por tiempo limitado”, “eres un ganador”, “has sido seleccionado”, “ganga” y “mejor oferta”.



8. Saludos que no especifiquen cuál es el destinatario: “querido amigo”.



9. Marcas de medicamentos, tales como: “viagra” o “valium”.



10. Palabras de oportunidades únicas: “milagro”, “una vez en la vida” y “acuerdo de por vida”.

Debe tener en cuenta que hay otras características que pueden llevar a que su correo electrónico termine en spam como los asuntos contenidos que indiquen generación de ingresos, enviar mensajes con demasiada frecuencia, baja reputación del remitente, bloqueos de mayúsculas e incluso utilizar muchos signos de exclamación, esto según ‘Bouncer’.

Qué es spam y cómo funciona

