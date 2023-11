¿Cuáles son las estafas digitales más comunes y cómo identificarlas?

El avance de la era digital no solo ha traído varios benéficos en temas de tecnología, sino también algunas preocupaciones. Cada vez son más los hackers que se las ingenian para sortear los sistemas de seguridad y robar los datos personales que millones de personas ingresan y manejan dentro de los canales virtuales.



En ese sentido, es importante aprender a conocer cuáles son las modalidades de estafa más recurrentes que implementan los ciberdelincuentes y cómo identificarlas para reducir cualquier tipo de riesgo de caer en ellas.

De acuerdo con un estudio de la central de información crediticia 'TransUnion' a principios del 2023, "del total de las transacciones digitales originadas desde Colombia, el 3 % ha sido víctima de intento de fraude".



(Le puede interesar:Estas son las estafas más frecuentes cuando se saca la visa a los Estados Unidos).



La principal razón es el incremento de las operaciones en línea, que atraen en mayor medida a los estafadores para extraer la información sensible de su víctima, al mismo tiempo que puede sustraer varias sumas de dinero.



Según el centro de ayuda y seguridad del banco 'BBVA' estos son algunos de los engaños más comunes dentro del entorno digital:

'Pishing': este método es uno de los más preocupantes, ya que implica la suplantación de identidad. Los ladrones se hacen pasar por entidades bancarias para convencerlo de compartir contraseñas o información confidencial de sus tarjetas a través de su correo electrónico o una llamada telefónica. 'Smishing': esta modalidad consiste en el envío de mensajes mediante diferentes vías -WhatsApp, SMS u otras- con ofertas atractivas o links que redirigen a páginas web falsas".



(Siga leyendo: esta modalidad consiste en el envío de mensajes mediante diferentes vías -WhatsApp, SMS u otras- con ofertas atractivas o links que redirigen a páginas web falsas".(Siga leyendo: ¡Ojo! Estos son 3 tipos de estafa vía SMS en los que es muy fácil caer ). 'QRishing': los ciberdelincuentes manipulan los códigos QR originales para que los usuarios ingresen a sitios web falsos o descarguen aplicaciones maliciosas. Así, pueden dar acceso a aplicaciones o entregar datos sensibles.

¿Cómo puede evitar las estafas?

Parte de la responsabilidad digital es aprender a reconocer este tipo de estafas con el objetivo de no convertirse en una víctima más de los ciberdelincuentes que aprovechan cualquier descuido para sustraer su información.



(Lea también: Inteligencia artificial: consejos para evitar estafas digitales basadas en chatbots).



De acuerdo con el centro de seguridad del 'software' 'Malwarebytes', una de las principales recomendaciones para evitar caer en los engaños virtuales es abstenerse de descargar aplicaciones o acceder o páginas web desde un QR, SMS o ‘email’ de dudosa procedencia.



Así mismo, desconfiar de llamadas extrañas o de supuestos funcionarios que solicitan información detallada de sus productos bancarios o servicios que implican alguna información personal. Los organismos oficiales jamás le preguntarán, están información por teléfono.



Finalmente, evite realizar transacciones o compras monetarias en sitios web que no tienen una página oficial verificada o que su dominio web presente inconsistencias con el nombre de la misma. Todos deben empezar por 'https://www', de no ser así, evite a toda costa ejecutar algún movimiento en la misma.





NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias