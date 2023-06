El crecimiento de las ciberamenazas en Colombia ha aumentado las preocupaciones de la seguridad cibernética, particularmente en las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) que pueden ser especialmente vulnerables a estos ataques.



Según el Centro Cibernético de la Policía Nacional, durante el periodo de enero a octubre de 2022, el país registró 54.121 denuncias por ataques cibernéticos, un aumento alarmante.



Además, Lumu Technologies informó que el número de instituciones afectadas por el ransomware, una forma de ataque que implica el secuestro de datos, se incrementó en un 133 por ciento en comparación con el año anterior.

El sector salud ha sido uno de los más afectados por estos ataques, dados los datos sensibles que poseen estas plataformas. Sin embargo, los ataques no se limitan a este sector, y las respuestas de las empresas a los mismos pueden variar significativamente.



En conmemoración del Día de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), celebrado cada 27 de junio por la Asamblea General de las Naciones Unidas, Kingston Technology Company, Inc., brinda consejos para fortalecer la ciberseguridad en estas empresas.



Concientización y educación en ciberseguridad: El primer paso para proteger su empresa en el ciberespacio es educar a los empleados sobre los riesgos y amenazas en línea. Un equipo bien informado es la primera línea de defensa contra los ataques cibernéticos.



Mantener el software actualizado: Asegúrese de que todos los programas utilizados por su empresa están al día con las últimas actualizaciones de seguridad. Estas mejoran el rendimiento, corrigen errores y, lo más importante, gestionan parches de seguridad.



Actualizar hardware obsoleto: Aunque no es necesario tener la tecnología más reciente, es esencial que su hardware sea compatible con las últimas versiones de software para evitar posibles brechas de seguridad.



Uso de VPN y deshabilitación de Bluetooth: Utilizar una Red Privada Virtual (VPN) ayuda a proteger la información al acceder a internet. Deshabilitar el Bluetooth en los dispositivos reduce el riesgo de ataques de phishing.



Proteger los dispositivos móviles: Proteja no solo las computadoras, sino también los dispositivos móviles de sus colaboradores, utilizando contraseñas seguras, autenticación de dos factores y funciones biométricas.



Plan de respuesta a filtraciones: Prepare un plan de acción para abordar las filtraciones de datos. No se trata de si ocurrirá una filtración, sino de cuándo. Manténgase un paso adelante con un plan que contemple qué hacer después de que ocurra una filtración.



Respaldar la información: Utilice USBs encriptados para respaldar y transferir datos de manera segura, especialmente los que los empleados almacenan localmente. Esto puede blindar a su empresa contra intentos de ransomware, donde los atacantes amenazan con borrar o encriptar los datos de la compañía.