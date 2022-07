El riesgo digital es una realidad, al que no sólo están expuestas las empresas, sino las personas en general. Según la CCIT (Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones), durante el primer trimestre de 2022 se registraron en Colombia 9.226 denuncias por ciberdelitos.

Cuando se ingresa a una página de internet, en ocasiones se abren brechas digitales que se convierten en incidentes, por eso es importante revisar minuciosamente los sitios web a los que se recurren en la actualidad.



Hoy en día existe un famoso concepto denominado higiene digital, el cual está enfocado al comportamiento de las personas y a cómo se comportan en internet, este concepto está relacionado con crear hábitos sanos a la hora de navegar en sitios desconocidos, no ingresar a conexiones que de alguna manera no se conozca su procedencia o parecen dudosas.



Por eso, cuando se está en la red, se debe ser cuidadoso con los softwares libres o las descargas de archivos que llegan a diario al correo. Este último es el ciberataque más frecuente, ya que a diario se usa el correo electrónico y es allí por donde ingresan la mayor parte de los virus o robos de información.

Respecto a este tema, que hoy es día nos afecta a todos, especialmente a los menores de edad, Hernando Díaz, Director ciberseguridad de Axity, recomienda tener en cuenta lo siguiente:



● Navegar en equipos de confianza, como por ejemplo de uso personal o equipos corporativos. Esto evitará que sus datos personales lleguen a terceros.



● Conocer dónde se está navegando, es decir qué tipo de páginas se visita. No hacer click en las páginas que aparecen, es recomendable escribirlas directamente en el buscador y así minimizar las visitas a portales ilegales.



● Conectarse a redes seguras, no es lo mismo conectarse a la red de su casa, que conectarse a la red desde un café. Las redes públicas, no son seguras, pues de allí obtienen información personal que luego puede ser manejada de manera indebida.



Respecto a los temas de publicidad y anuncios, lo más recomendable es verificar si se está desde una página segura, probablemente la publicidad es sobre ese sitio web visitado y da cierto nivel de confianza. Pero si es un link que llega de repente por correo electrónico evite abrirlo.



"Un incidente digital es inevitable, por eso es importante estar preparados para cuando esto pueda ocurrir y minimizar la pérdida de datos por completo. Por eso más allá de navegar con responsabilidad hay que mantener los equipos con sus actualizaciones pertinentes, la mayoría de virus son introducidos por la web, pero cuando se obtienen versiones recientes del navegador estamos evitando un riesgo mayor”, afirmó, el experto en ciberseguridad de Axity.



Por último y no menos importante hay que tener en cuenta, que la longitud y caracteres de las claves personales, harán una gran diferencia. Por eso, es recomendable no poner fechas especiales, números seguidos o palabras completas, pues estas son las más comunes y fáciles de hackear.

