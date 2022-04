¿Le ha pasado que cuando más necesita hacer una llamada o enviar un mensaje su teléfono se queda sin señal? Esta es una situación bastante frustrante. Sin embargo, en algunas ocasiones puede hacer ciertas cosas para que el dispositivo funcione con normalidad en una "zona muerta".



Estos consejos los entrega el portal web ‘PC Mag’, el cual ha estudiado por 15 años los teléfonos móviles.

Ponga en modo avión o reinicie su celular

Muchas veces los celulares se confunden de red o se aferran a una que está a metros de distancia. La forma más rápida de solucionar este problema es colocarlo en modo avión y esperar unos 10 segundos para luego volver a ponerlo con señal.



Esto ayudará a su teléfono con la búsqueda de nuevas redes disponibles y así mejorar su cobertura.



En algunos casos, como cuando se cruzan fronteras internacionales o en transportes públicos donde se va por completo la señal, es mejor reiniciar su celular.

Foto: iStock

Está sosteniendo mal su teléfono

Aunque no lo crea, sostener de forma incorrecta su celular puede bloquear las antenas de señal que están dentro de él. Un ejemplo de ello es el iPhone 4, ya que sus receptores se podrían bloquear fácilmente con la mano.



Si esto le sucede, trate de sostener su teléfono con dos dedos o tratando de bloquear la menor cantidad posible de la carcasa. Por si se lo pregunta, las fundas del celular no bloquean la señal, por lo que no es necesaria quitarla.

Foto: iStock

Necesita una SIM nueva o limpiarla

Si lleva muchos años con su celular, probablemente su SIM necesite una buena limpieza. Para esto, puede retirarla y limpiar la superficie metálica con una toalla desinfectante o con un algodón que esté mojado con un poco de alcohol.



Si ya realizó esto y ve que su celular no recibe buena señal, tiene que llamar a su operador y solicitar una nueva SIM de última generación.

Foto: iStock

Cambie la señal entre 3G, 4G o 5G

Foto: iStock

La red en su teléfono es importante porque entre más nueva sea, más eficiente será en utilizar los recursos del operador.



En muchos casos los teléfonos solo captan una señal más débil, lo cual puede solucionar rápidamente.



Para ello entre a ‘Ajustes’, luego de clic en ‘Datos celulares’ y por último cambie la red a la que tenga mejor señal.

