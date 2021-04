Con estos pasos puede volver más rápido el navegador de Google Chrome

Google Chrome es el navegador favorito de muchos usuarios en internet. Hay algunos trucos que permiten que la plataforma ande más rápido de lo habitual y que, puntualmente, le ayudan a Chrome optimizar procesos para que su experiencia sea más satisfactoria.



Google Chrome Help, donde usted puede consultar cualquier pregunta que tenga sobre la operación del navegador, tiene una sección específica para 'acelerar' Google Chrome.



Si usted utiliza el navegador desde su computador es importante que se fije si tiene la última actualización de Chrome descargada. Está comprobado que, al ser una nueva actualización, los servicios están optimizados y la plataforma trabaja mejor.



También debe fijarse si algún proceso se esté llevando a cabo en segundo plano que puede estar afectando su rendimiento. Para esto ingrese a la sección de 'Más herramientas' en la esquina derecha de su navegador. Allí seleccione 'Extensiones' y desactive aquellas que no esté utilizando.



Remueva cualquier malware que pueda estar ralentizando Chrome. En 'Configuración' seleccione la opción 'Limpiar computador'. Allí también podrá fijarse si su computador tiene algún software que no está utilizando y lo podrá remover.



