La seguridad es un tema que, ya sea a nivel digital o fuera de las pantallas, debe ser una prioridad. Si bien existen diversos gadgets y programas de software para hacernos sentir un poco más tranquilos al momento de navegar por la red, viajar por la ciudad o cuando dejamos solo nuestro hogar (o negocio) lo que quizá no sabías es que puedes darle nueva vida a tu celular y convertirlo en una cámara de vigilancia y, lo mejor, gratis.



(Además: Alerta por aparición de peligrosos retos en redes sociales)



Tener tu propia cámara de seguridad es algo que puedes lograr en menos de cinco minutos y así podrás evitar robos, monitorear a menores de edad o vigilar tu negocio durante todo el día.

Antes de comenzar, revisa que cumplas con estos requisitos para que la experiencia de vigilancia sea satisfactoria.

Recomendaciones para hacer de tu celular una cámara de seguridad

Es obligatorio tener dos celulares, uno que ya no uses pero que su cámara frontal siga funcionando y al menos otro dispositivo desde el que puedas monitorear.



- Te recomendamos que el celular viejo no sea mayor al año 2013, por cuestiones de rendimiento y compatibilidad con las apps que usaremos. En iOS eso correspondería a partir del iPhone 6 y en Android, desde su versión 5.0, Lollipop. Para saber qué versión es tu smartphone solo debes ir al menú de Ajustes, dirigirte a la opción de “información del teléfono” y al final estará el número de versión de tu dispositivo.



- Debes contar con una conexión cercana a la corriente, esto para que el celular se mantenga cargando y encendido todo el tiempo posible, en caso de que requieras largos periodos de grabación.



- Necesitarás de una conexión Wi-Fi, para que puedas revisar el video las veces que lo necesites. También sería ideal que contaras con un plan de datos móviles, en caso de que la corriente se cortara y para el celular que será el monitor.



(Consulte: Apple presentaría, en marzo, el nuevo iPhone SE3 con conectividad 5G)



Si ya tienes el celular al que le darás un segundo uso después de mucho tiempo, una conexión a la corriente cerca y un buen acceso a internet el siguiente paso es descargar el software para terminar de convertirlo en una muy accesible cámara de seguridad.

Dos apps para videovigilancia

Facebook Twitter Linkedin

Asegúrese de usar un cargador adecuado, si es el que traía su celular, mejor. Foto: iStock

Aclaramos que todas las aplicaciones que recomendamos sirven tanto para Android como para iOS. La primera es Camy, desarrollada por GeoLoc y con más de medio millón de descargas que convertirá a tu teléfono o tablet en un sistema de vigilancia en tiempo real.



Entre las características de esta app están: las siguientes:



Tiene la capacidad de funcionar con la pantalla apagada, notifica en caso de detectar movimiento, permite acercar y alejar la imagen, hacer capturas de pantalla, encender la linterna a distancia y hasta un modo de imagen en visión nocturna.



Además de conectarse a otro celular para monitorear, cuenta con la opción de ver lo que se graba desde la PC, accediendo desde el navegador y también desde Android TV.



(Le sugerimos: Las razones por las que no debe dejar cargando el celular en la cama)



Su descarga es gratuita, aunque puedes comprar la versión premium, que elimina los anuncios y permite conectar la cámara a más de un dispositivo. Se puede conseguir desde la Play Store y la App Store. Una vez descargada en el dispositivo que será la cámara y en el que será el monitor, debes escanear el código QR con el celular que vas a mirar. Después solo queda colocar la cámara en un lugar discreto para comenzar a vigilar.

La segunda app se llama Cámara de seguridad en Celular, desarrollada por Alfred Systems Inc., y cuenta con más de diez millones de instalaciones.



Las características de la app son estas:



Podrás monitorear las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tiene funciones como alerta de intrusos inteligente, reproducir, descargar y compartir los videos desde la nube, apagado de pantalla para ahorrar energía y una muy útil herramienta que funciona como walkie talkie, para comunicarse y generar sonido desde la cámara estés donde estés.



(Además: ¡Por fin! Notas de voz de WhatsApp se podrán escuchar por fuera del chat)



La instalación es la misma que con Camy, está disponible para iOS y Android. Adicionalmente, también funge como cámara IP, es gratis (con anuncios poco intrusivos) y fiable.



Ambas apps son definitivamente una muy buena opción para cuidar de la casa, a los hijos, mascotas y todo lo que puedas imaginar. Además de ayudar a combatir la obsolescencia programada.





El Universal, México (GDA)

Más artículos:

- Polémica por programa en empresa que predice qué empleados van renunciar



- Dejó la universidad y ahora gana casi 13.000 dólares al mes



- Metaverso: este es el número de usuarios que alcanzó 'Horizon Worlds'