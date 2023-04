En un mundo cada vez más digital, la gestión de documentos es una actividad diaria que puede volverse abrumadora si no se realiza de manera eficiente.



Por esta razón, unir varios archivos PDF en un solo documento puede ser una habilidad muy útil. Al hacerlo, además, puede simplificar las tareas de navegación, búsqueda e incluso distribución de los documentos.

Esta tarea puede ayudarlo a ahorrar tiempo, especialmente cuando trabaje con varios archivos relacionados entre sí, ya que podrá acceder a toda la información desde un solo documento y facilitar su distribución.



Adobe Acrobat Reader DC

Una opción fácil de usar y que no requiere de habilidades avanzadas en tecnología es la herramienta del lector de PDF 'Adobe Acrobat'. Estos son los pasos que debe seguir para usar la herramienta en línea para combinar PDF:



1. Acceda a la herramienta de combinar PDF de Acrobat buscándolo en su navegador.



2. Haga clic en el botón 'Seleccionar archivos' que se encuentra en la página principal de la herramienta, o bien, arrastre y suelte los archivos que desea combinar en el área de colocación.

Así se ve el software gratuito Adobe Acrobat Reader DC para unir documentos PDF. Foto: Adobe Acrobat Reader DC

3. Seleccione los archivos que desea combinar. Puede seleccionar varios archivos a la vez manteniendo presionada la tecla 'Ctrl' o 'Cmd' mientras hace clic en los archivos.



4. Si desea reorganizar los archivos, puede hacerlo fácilmente arrastrándolos y soltándolos en el orden deseado.



5. Una vez que haya seleccionado los archivos y haya reordenado si es necesario, haga clic en el botón 'Combinar archivos'.



6. Espere a que la herramienta de Acrobat combine los archivos PDF en un solo documento.



7. Descargue el PDF combinado y guárdelo en su computadora.



Herramientas en línea

Si no necesita todas las funciones avanzadas de Acrobat Reader o no tiene acceso a estas, puede optar por una herramienta gratuita en línea para unir archivos PDF.



Algunas de las diversas alternativas gratuitas que funcionan de la misma forma incluyen 'Smallpdf', 'PDF Joiner', 'PDF Merge' y 'iLovePDF'.



Muchas de estas no requieren de un registro y ofrecen otras funciones útiles para trabajar con documentos PDF, como convertir archivos PDF a otros formatos e incluso firmarlos. Además, le permiten seleccionarlos en el orden en que desea que aparezcan.

