Diez cosas a tener en cuenta para mejorar su conexión a internet

Todo un dolor de cabeza es para muchos el lograr tener una conexión a internet rápida y efectiva en la casa. Una en la que no se congele la imagen y la voz cuando se está en plena reunión por videollamada del trabajo, o que permita que mientras unos disfrutan de una película en una plataforma de streaming, otro miembro de la familia pueda descargar toda la información que necesita para estudiar sin ningún sobresalto.



Y este panorama se ha vuelto aún más frecuente con la pandemia, cuando millones han tenido que reemplazar las oficinas y los salones de clase por los rincones de sus casas para poder trabajar o estudiar. Lo que, sin duda, ha significado una mayor demanda del internet con el que cuentan.

Y si bien es muy común apuntar el dedo hacia el operador que presta el servicio de banda ancha en la vivienda para culparlo por los problemas, lo cierto es que son muchos los puntos que están involucrados a la hora de que la señal que le llega sea la más óptima. Esta guía le va a permitir identificar cuál es el problema.



1. La tecnología del equipo

¿Sabe usted cuál es la tecnología que soporta a su dispositivo? Este puede ser un factor importante cuando compre un dispositivo tecnológico para su hogar.



Actualmente, la mayoría de computadores o celulares vienen con estándares de wifi que permiten tener una conexión óptima - ya sea wifi 5 o wifi 6; sin embargo, si usted tiene un computador con más de una década, es probable que la solución para sus problemas de red sea buscar uno nuevo y la culpa no sea de su operador, ni de la calidad de la señal que emite su router.



Por otro lado, es cierto que hay dispositivos en el mercado que le pueden ofrecer mejor conectividad, ya sea por soportar un protocolo de wifi más moderno o por tener una antena de recepción más potente.

2. Fíjese en el protocolo wifi

Es probable que si tiene un enrutador que le dio su operador hace 8 años, este tenga un protocolo antiguo y obsoleto que sea el causante de sus problemas de conexión. La mejor opción, si no tiene su propio enrutador, es llamar al proveedor de internet para hacer una actualización. El protocolo de wifi más reciente es el wifi 6 y a pesar de que este no representa un cambio gigante en la velocidad, si permite que más dispositivos trabajen en simultáneo.



Tenga en cuenta que los operadores del país aún no brindan enrutadores con este protocolo, así que la opción para obtenerlo, es comprarlo por su propia cuenta. No olvide que tanto su router como sus dispositivo deben ser compatibles con este protocolo para que funcionen óptimamente.

3. Compre un router

Una buena opción para mejorar su conexión a internet es comprar un router que distribuya la señal wifi en su casa, es decir, conectado al módem-router que le da su operador. En el mercado hay opciones no tan costosas que son mejores que los que dan los operadores. Estos enrutadores pueden estar entre los 160.000 y los 450.000 pesos, lo importante es que el protocolo wifi sea mínimo 5; que opere en 2,5 Ghz y 5 Ghz; que tenga tecnología MU-MIMO y que sea de una marca reconocida como Linksys, Netgear o Tp-Link. También los hay con wifi 6 y aptos para sistemas mesh.

Buscar un espacio abierto y central en su hogar, para instalar el router, y en altura, es la recomendación general. Foto: iStock

4. Cablear

La mejor forma de tener una conexión estable y con la mayor velocidad que le brinda su proveedor es cablear. Si puede, cablear el apartamento o la casa entera, no lo dude, pero si eso es muy difícil en su caso, al menos tenga su computador principal, el que más usa, conectado al módem-router por cable. Notará la diferencia. Y el resto, por wifi.



5. Materiales de la casa

Si funciona por wifi, es clave que preste atención a los materiales que rodean su router y/o que tendrá que atravesar su señal para brindar una buena conexión: el concreto, una puerta de metal o un espejo pueden afectar significativamente la correcta distribución de nuestra señal inalámbrica en casa. La madera, por el contrario, no es un gran enemigo de nuestra señal. Y el ladrillo se ubica en un punto intermedio. Piense en esto cuando vaya a decidir desde qué punto de su vivienda va a repartir su señal inalámbrica.

6. Ubicación del módem-router

Buscar un espacio abierto y central en su hogar, para instalar el router, y en altura, es la recomendación general. La otra opción es ponerlo cerca de donde se concentran la mayor parte de aparatos que van a usar internet y cubrir el resto con repetidores de señal. Cuanto más cercano su equipo o dispositivo del módem más velocidad va a lograr.



7. ¿Sirven los extensores de señal?

Pueden ser una solución más económica si se necesita mayor cobertura, en especial en casas grandes de dos o más pisos, ya que es muy posible que la señal que le da el router no va a ser suficiente para llegar efectivamente a todos los rincones.



“Aunque es una opción de cubrimiento, existe la posibilidad de tener saltos en la red. Es decir, si estoy en una videollamada y subo al segundo piso, es posible que por los saltos entre el router y el extensor la comunicación se caiga”, indica Jorge Rueda, gerente comercial para los Países Andinos de Linksys, quien explica que en este caso puede registrarse una degradación de la señal y “si en el primer piso tengo 100 megas, en el segundo puedo llegar a tener 50 megas”.

8. Mida su señal

Actualmente hay varias aplicaciones gratuitas para descargar en su celular o portátil que le permiten medir la intensidad y estabilidad de su señal wifi en los distintos puntos de su casa. Un ejemplo es WiFi Analyzer, pero hay muchos más. Esto le permitirá saber cuál es la mejor posición para su router o si debe cambiar de canal de transmisión porque hay muchos vecinos en su canal.

La madera, por el contrario, no es un gran enemigo de nuestra señal. Foto: iStock

9. Más velocidad en carga y descarga

Es importante saber para qué necesita su red. Por ejemplo, la velocidad de descarga, es importante para bajar archivos más rápido o ver contenido en streaming sin problemas. Por otro lado, si necesita mayor calidad en transmisiones en vivo o subir contenido, la velocidad de carga es la clave. Algunos operadores ofrecen velocidades simétricas en carga y descarga, pregunte al suyo por mejores planes con mayor velocidad.



10. Sistemas wifi Mesh o de malla

Es la última tecnología y permite no solo múltiples conexiones simultáneas sin perdida de velocidad alguna, sino que vienen en módulos o estaciones independientes que se pueden ubicar en distintas partes de la casa, con lo cual las ‘zonas muertas’ (con señal pobre, inestable o nula) se acabarán para siempre. Es una alternativa más costosa, pero le garantiza un excelente wifi en todo su hogar. Y lo mejor: sin obligar a su equipo (celular, tablet o portátil) a saltar de red en red a medida que usted se desplaza, como sucede con los repetidores de señal antiguos. Los operadores de internet los venden, pero también en Unilago y en la web.

