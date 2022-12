Por estos días, el videojuego Sigma Free Fire, que es una copia de Free Fire de Garena Free Fire, genera sensación entre los gamers. Es un juego de supervivencia hasta que el gamer se convierte en el último hombre en pie. Como jugador, el gamer es llevado en avión y lo dejarán en una isla con otros jugadores. Tiene varios equipos de supervivencia que van desde pistolas, balas y equipos de defensa que están disponibles en los edificios de la isla.

Además, los jugadores también pueden saquear las pertenencias de otros jugadores eliminándolos con las armas que tienen.



¿Pero cómo descargarlo? A continuación describimos la manera de hacerlo.



Según en canal El Adbra, el videojuego, que hace parte del género Battle Royal, no está disponible en Appstore y Playstore y por eso es necesario hacerlo desde la APK (archivo instalador).



Dice El adbra que es mejor descargarlo en el móvil que en el computador, porque se ve mucho mejor.



En un navegador se ingresa al enlace: https//.es.ldplayer.net/games/google-search y este muestra el APK. Cuando quede descargado debe darle la opción permitir para iniciar la instalación. Una vez esté instalado se descargarán todos los datos extra del videojuego. Para comenzar a juego solo se debe abrir con Gmail o Facebook.



Según El Adbra, Sigma Free Fire tiene una ventaja adicional, pesa mucho menos que los 5 GB de Free Fire. Sino tiene espacio para descargar Sigma Free Fire y tiene instalado Free Fire, puede desinstalarlo sin problema porque Sigma es una copia de Free.



El portal freefiremania comentó que “Sigma fue lanzado en Google PlayStore en Brasil para que puedan jugarse juntos y hasta el momento (a finales de noviembre pasado) más de 100.000 personas han descargado el APK y también fue distribuido de forma gratuita en Android por Studio Arm”.



Comenta freefiremania que Sigma tiene imágenes y gráficos en formato de dibujos animados, mapas, personajes, botones y misiones. Los gráficos son más parecidos a dibujos animados como Free Fire que a PUBG Mobile.



“Los colores brillantes se enfatizan más en Sigma para que se vea una impresión alegre en este juego. De hecho, el juego es tan idéntico al de Garena que muchos usuarios creen que se trata de un Free Fire Lite”, agrega freefiremania.



Sin embargo, advierte freefiremania, que el juego Sigma no se debe descargar de otras fuentes porque no están verificadas y pueden contener archivos y virus que podrían dañar los dispositivos.



