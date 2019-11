10 claves para saber si una página web es segura para hacer compras

iStock

Verifique que haya un contacto. Si no conoce la página web ni cuenta con referencias sobre ella, no descarte la posibilidad de ponerse en contacto a través de un correo electrónico o una llamada. Es fundamental que usted conozca quién está detrás de esa página web. Por eso, si no hay manera de comunicarse o si la respuesta de la empresa le resulta sospechosa, procure no hacer ninguna compra ahí. Busque otras opciones de compra.