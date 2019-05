¿Cómo saber si sirve en Colombia el celular que compró en otro país?

En Colombia, todos los celulares deben estar registrados ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), este proceso se conoce como homologación de equipo terminal móvil y existe desde hace un par de años debido a la Resolución 5050 de 2016.



Generalmente, cuando un usuario compra un equipo en los almacenes de cadena, en las tiendas autorizadas de las marcas de celulares o en los puntos físicos de los operadores, o sea en sitios autorizados, no tiene que preocuparse por el registro. Sin embargo, si el terminal se trae de otro país cabe la posibilidad de que sí necesite ser homologado.

No obstante, no siempre que se trae un celular del exterior este tiene que registrarse, pues la CRC establece que la homologación se hace una vez por modelo. Así que alguien que compra un equipo en otro país e ingresa a Colombia con el -y es el único en el país en tenerlo- muy probablemente deberá realizar el proceso ante la Comisión Reguladora, pero en muchas ocasiones ya otra persona ha hecho el trámite.



Para despejar dudas, la CRC tiene dispuesto un sitio web en el que se pueden consultar todos los tipos de celulares que se han homologado en Colombia. Allí, los usuarios pueden verificar por marcas y modelos, y saber si en caso de que ingresen el equipo al país deberán realizar el registro o no.

Tras el ingreso al país de un equipo no registrado, la CRC envía un mensaje de texto indicando que si el equipo no ha sido homologado puede ser bloqueado. En la página http://bit.ly/infoHomologados podrá verificar el modelo del equipo que desee usar, en caso de no encontrarlo, comuníquese con su operador para realizar el registro. De no hacerlo, en los 20 días siguientes a la recepción del mensaje de texto, éste será bloqueado.

