¿Cómo saber si alguien está rastreando la ubicación de mi celular?

En la era digital actual, los dispositivos móviles cuentan con tecnología avanzada que permite compartir la ubicación en tiempo real a través de diversas aplicaciones. Sin embargo, esta conveniencia también plantea preocupaciones sobre la privacidad. Por esta razón, es esencial configurar adecuadamente la privacidad de tu dispositivo y estar alerta a señales que indiquen que alguien podría estar rastreando tu ubicación.



Tenga esto en cuenta para saber si están rastreando su celular

Existen varias señales que pueden ayudarle a determinar si alguien está rastreando la ubicación de su celular, según el sitio Make Us Of.



-Aplicaciones sospechosas: La instalación de aplicaciones no oficiales puede ser riesgosa. Estas aplicaciones, especialmente aquellas descargadas de fuentes no confiables, pueden extraer información personal, incluida la ubicación de su dispositivo.



-Conexiones WiFi públicas: Al conectarse a redes WiFi públicas o desconocidas, debes ser cauteloso con la información que compartes, ya que algunas aplicaciones pueden solicitar acceso a su ubicación y otros datos.



-Consumo de batería anormal: Si la batería de su celular se agota rápidamente, incluso cuando no lo estás utilizando activamente, podría ser un indicio de que una aplicación se ejecuta en segundo plano para rastrear su ubicación en tiempo real.



-Sobrecalentamiento y reinicios frecuentes: Un dispositivo que se sobrecalienta y se reinicia inesperadamente puede ser víctima de una aplicación maliciosa que funciona en segundo plano, agotando la batería y causando problemas de rendimiento.



-Solicitudes sospechosas de aplicaciones: Si una aplicación solicita repetidamente acceso a su micrófono, cámara o ubicación sin una razón clara, podría ser una señal de que se trata de un software malicioso diseñado para extraer su información.



Si una aplicación solicita ingresar repetidamente a su celular es posible que estén rastreándolo. Foto: iStock

Si detecta alguna de estas señales en su celular, es crucial tomar medidas para proteger su privacidad. Aquí hay algunos pasos que puede seguir:



-Revise las aplicaciones: Verifica qué aplicaciones tienen acceso a su ubicación en la configuración de su dispositivo, y revíselo regularmente.



-Controla el acceso de las aplicaciones: En la configuración de ubicación, puede controlar qué aplicaciones tienen permiso permanente, acceso solo mientras las usas, o acceso limitado. Ajusta estas configuraciones según sus necesidades.



-Cierre la sesión en otros dispositivos: Si utiliza aplicaciones en varios dispositivos, asegúrese de cerrar la sesión cuando no las esté utilizando para evitar el acceso no autorizado.



-Configure la privacidad de WhatsApp: En la aplicación WhatsApp, verifique la configuración de privacidad relacionada con la ubicación y elija opciones que le den mayor control sobre quién puede acceder a su ubicación en tiempo real.

